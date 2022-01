LA FRANCIA HA CONDANNATO GOOGLE E FACEBOOK A PAGARE 150 MILIONI E 60 MILIONI DI EURO RISPETTIVAMENTE PER L’USO ILLECITO DEI “COOKIES”, UTILIZZATI PER INVIARE PUBBLICITÀ IN BASE ALLE PREFERENZE DELL'UTENTE – I DUE GIGANTI DEL BIG TECH SAREBBERO ACCUSATI DI OFFRIRE “UN PULSANTE CHE PERMETTE DI ACCETTARE IMMEDIATAMENTE I COOKIES, MENTRE PER RIFIUTARLI SONO NECESSARI DIVERSI CLIC” – LE AZIENDE HANNO 4 MESI DI TEMPO PER MODIFICARE LA FUNZIONE, ALTRIMENTI…