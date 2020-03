SELEZIONE NATURALE – UN COGLIONE LECCA LA TAVOLETTA DEL CESSO DI UN BAGNO PUBBLICO E RISULTA POSITIVO AL COVID-19: NEI GIORNI SCORSI SUI SOCIAL ERA SCATTATA LA FOLLIA DELLA “CORONAVIRUS CHALLENGE” CON DIVERSI IMBECILLI CHE SI FACEVANO FILMARE CHINATI SUI CESSI E… - VIDEO

Giulio Pasqui per "www.ilfattoquotidiano.it"

positivo al covid19 dopo aver leccato il wc 3

Quando l’influencer americana Ava Louise aveva lanciato la #CoronavirusChallenge, quella che consisteva nel riprendersi intenti a leccare i sedili del water, non credevamo che qualcuno arrivasse ad emularla sul serio. Invece è successo.

Un ragazzo, che su Twitter si faceva chiamare @gayshawnmendes (proprio come il cantante), ha pubblicato un video dove, tutto fiero, lecca i servizi igenici di un bagno pubblico con la didascalia: “RT per diffondere la prevenzione per il Coronavirus :)”. La clip in poche ore ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti (quasi tutti giustamente indignati e risentiti).

positivo al covid19 dopo aver leccato il wc 2

Il risultato? Il giorno dopo Larz, questo il suo nome, pubblica un’altra foto. Stavolta è seduto su quello che sembra essere il letto di un ospedale. “Sono risultato positivo al Coronavirus”, è la scritta, accompagnata da un’emoticon triste. Non è chiaro se si tratti dell’ennesima provocazione per far parlare di sé (com’è probabile che sia) o se realmente questo ragazzo incivile abbia contratto il virus Covid-19. Tant’è, Twitter ha deciso di sospendere il suo account e regalargli l’oblio.

positivo al covid19 dopo aver leccato il wc 1

E pensare che il ragazzo sembra essere pure recivido. Già a luglio Larz era stato fermato dalla polizia per aver mangiato il gelato da una vaschetta del supermercato, salvo poi rimetterla nel congelatore del market, come se niente fosse, tutto a favore di camera. Anche quella volta aveva guadagnato milioni di visualizzazioni e l’odio dei social.

