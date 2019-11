SELFICIENTI CORRETE: C’È LA COVER CHE VI PERMETTE DI SCATTARE SELFIE CON LA BOCCA A CULO DI GALLINA CON ESTREMA FACILITÀ – LA APPLE CI RIPROVA E RILANCIA SUL MERCATO LA NUOVA COVER SMART BATTERY CASE: PENSATA PER IPHONE 11, PRO E PRO MAX OFFRE UNA SOTTILE BATTERIA AGGIUNTIVA CHE ALLUNGA L'AUTONOMIA DEL TELEFONO E HA PURE UN TASTO DEDICATO ALLO SCATTO – VI BASTERÀ SGANCIARE…

Alessio Lana per "www.corriere.it"

Basta un tasto

smart battery case 4

Ogni anno scattiamo circa 1,3 miliardi di foto. La maggior parte provengono dallo smartphone e la loro destinazione principale sono i social. A vedere poi i dati d'uso, passiamo più tempo a scattare, condividere e guardare foto che a telefonare. Tutto ciò non è una novità e così alla Apple hanno pensato di avvicinare ancor di più l'iPhone alle ormai morenti fotocamere compatte. Come? È bastato aggiungere un solo, piccolo tasto, alla nuova cover Smart Battery Case.

smart battery case 3

Aumenta la batteria

Le nuova custodia Smart Battery Case per iPhone 11, Pro e Pro Max (Qui la nostra guida alle migliori custodie per il melafonino) non solo offre una sottile batteria aggiuntiva che allunga l'autonomia del telefono — del 50%, dice Apple — ma ha pure un tasto dedicato allo scatto.

smart battery case 2

È situato sulla parte destra della cover, verso il profilo inferiore, molto distanziato da quello per l'accensione e il blocco. Il funzionamento è semplice: basta premerlo per lanciare l'app della fotocamera e iniziare a scattare e funziona anche quando il telefono è bloccato.

Come aprire la fotocamera

In pratica, il pulsante fa saltare un passaggio. Già ora da telefono bloccato possiamo aprire la fotocamera toccando lo schermo e poi, sempre senza sbloccarlo, scattare usando i pulsanti del volume. Un altro metodo, più rapido, è far scorrere verso sinistra la schermata di blocco. Anche qui, con un gesto apparirà la schermata di scatto. Da ultimo possiamo chiedere a Siri «Apri la fotocamera» ma è il metodo più lento.

smart battery case 1

Costa 149 euro

Insomma non è certo una rivoluzione ma un'aggiunta interessante sia a livello pratico che di design. È raro infatti che Apple aggiunga una funzione così importante su un accessorio: in genere le cover si limitano a proteggere il dispositivo o ad aumentano l'autonomia, niente di più.

Qui invece abbiamo qualcosa che a suo modo trasforma il device avvicinandolo a una compatta. E che costa come una compatta. Il prezzo della Smart Battery Case infatti è di 149 euro. Come dicevamo, è disponibile per iPhone 11 e 11 Pro nei colori bianco, nero e rosa mentre per l'11 Pro Max ci sono solo i primi due.

i nuovi iphone iphone 11 pro 2 iphone 11 pro iphone 11 pro 1 Smart Battery Case -1