SELFIE-CIENTI GIÙ PER IL TUBO - LO YOUTUBER AMERICANO TREVOR JACOB RISCHIA FINO A 20 ANNI DI CARCERE PER AVER FATTO SCHIANTARE IL SUO AEREO PER UN VIDEO - NEL FILMATO, INTITOLATO "I CRASHED MY PLANE", L'INFLUENCER SEMBRA AVERE UN PROBLEMA TECNICO E SI FA ESPELLERE FUORI DALL'AEREO, PER POI ATTERRARE CON UN PARACADUTE - JACOB HA POI AMMESSO DI VOLER OSTACOLARE LE INDAGINI E DI AVER MENTITO SUL FATTO CHE AVESSE AVUTO UN GUASTO - DOPO L'INCIDENTE, CON L'AIUTO DI UN AMICO, HA RECUPERATO IL RELITTO DELL'AEREO USANDO... - VIDEO

(ANSA) - Uno YouTuber, pilota di aerei, che ha deliberatamente fatto schiantare il suo velivolo per pubblicare il video sula piattaforma, rischia fino a 20 anni di carcere. Il video dell'incidente sui cieli della California nel novembre 2021, intitolato 'I crashed my plane"', è stato visualizzato quasi 3 milioni di volte. Nel filmato Trevor Jacob sembra avere un problema tecnico e si fa espellere fuori dall'aereo con il bastone per il selfie in mano per poi atterrare in mezzo alla campagna con un paracadute L'aereo si è invece schiantato nella foresta di Los Padres.

Lo yotuber ha sostenuto di non sapere dove sia caduto l'aereo ma, secondo gli inquirenti, lui e un amico hanno tirato fuori il relitto dalla foresta usando un elicottero due settimane dopo l'incidente. Hanno poi tagliato il velivolo in piccole parti, gettate nella spazzatura. Jacob ha ammesso di voler ostacolare le indagini eliminando il relitto - crimine che comporta fino a 20 anni di carcere - e di aver realizzato il video per guadagnare denaro nell'ambito di una partnership con un'azienda. Ha anche ammesso di aver mentito quando ha riferito agli investigatori che l'aereo aveva avuto un problema tecnico.

