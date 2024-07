SELFIE CON SALUTI ROMANI, INSULTI A STUDENTI GAY E STRANIERI E SIMULAZIONI DI ATTI SESSUALI: BUFERA SU UN PROF CHE INSEGNA STORIA E FILOSOFIA IN UNA SCUOLA DI ROMA - ORA CHE I RAGAZZI SI SON DIPLOMATI HANNO VUOTATO IL SACCO RACCONTANDO GLI ULTIMI DUE ANNI DA INCUBO CHE ALCUNI DI LORO HANNO VISSUTO: “CI DICEVA CHE A SCUOLA SI ANNOIAVA E LEGGEVA I PORNAZZI, SI PROFESSAVA DI ESTREMA DESTRA E DISCRIMINAVA GLI STUDENTI STRANIERI. A UN COMPAGNO FILIPPINO HA CHIESTO QUANDO ANDAVA A FARE LE PULIZIE, A UN RAGAZZO GAY CHIEDEVA QUANTI NE PRENDEVA AL MUCCASSASSINA…”

(ANSA) - L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha avviato un'indagine interna dopo i video pubblicati da Repubblica che ritraggono un professore di un istituto romano, il Pirelli, fare il saluto fascista e commenti omofobi. "Siamo profondamente rammaricati e preoccupati per quanto riportato, poiché comportamenti razzisti e omofobi sono inaccettabili e in netta contraddizione con i valori di inclusività -spiega l'ufficio in una nota- la nostra priorità è garantire un ambiente educativo sicuro e rispettoso per tutti gli studenti".

Valentina Lupia, Giulia Santerini per www.repubblica.it

il prof e il saluto fascista a scuola 1

Un selfie coi suoi studenti mentre due di loro esibiscono il saluto fascista. In posa, quasi sorridente, prima di finire in chat. […] è andato in scena nei mesi scorsi in una delle classi della succursale dell’istituto superiore Pirelli, in via Assisi, al Tuscolano. Per la precisione, in una quinta: un dettaglio fondamentale per capire perché quanto accaduto salta fuori solo ora.

il prof e la simulazione del sesso 1

Solo finita la maturità e usciti i quadri un gruppetto di studenti e studentesse, supportati dai loro genitori, ha deciso di farsi avanti per denunciare quanto vissuto durante quelli che hanno definito coralmente come «due anni da incubo».

Per paura di ripercussioni, insomma, solo qualcuno si era fatto avanti con la dirigente Cinzia Di Palo, riportandole «gli atteggiamenti fascisti, gli episodi discriminatori nei confronti di alcuni alunni e i comportamenti inappropriati» di P.G., docente di Storia e Filosofia. Ad aver raccontato tutto, con tanto di prove alla mano, era C.C., che era andata «dalla coordinatrice di classe, dalla referente del plesso, dalla vicepreside: in tanti sapevano».

il prof fa entrare studente nel cestino dei rifiuti 1

La dirigente? «Quando ci sono andata mi ha detto che era vietato fare foto e video in classe e, di fatto, non ha preso provvedimenti». Una versione che la preside, che si dichiara «antifascista ma apolitica», contesta: «Quando mi sono arrivate alcune segnalazioni, anche se mai così gravi, io ho avviato tutte le procedure del caso». Che però, di fatto, non hanno portato il docente a cambiare il suo atteggiamento.

Ascoltando i neo-diplomati viene fuori un racconto dai contorni grotteschi, supportato da fotografie e video girati di nascosto per poter documentare quanto effettivamente accadeva in classe durante le ore di “lezione”. In un video, anziché parlare di guerre e filosofi, racconta di quando lui da studente guardava «pornazzi», portandosi a lezione due computer. In un altro chiude uno studente in un cestino per la raccolta della carta: uno spettacolino che fa divertire più di qualcuno in classe.

il prof racconta che leggeva i porno in classe 1

C’è anche un altro scatto, finito anche su Instagram: uno studente è piegato sulla cattedra con il prof dietro. Secondo una ex studentessa 19enne si tratterebbe «della simulazione di un atto sessuale». Al suo «Che schifo» il prof avrebbe anche risposto «A te non piace?».

E poi ci sono le frasi omofobe e razziste. «A un compagno d’origine filippina chiedeva quando sarebbe andato a pulire casa sua», dice una ex studentessa, 19 anni. Una ragazza nata da genitori egiziani veniva «spesso spostata al primo banco». Con lui, racconta, «non ho mai avuto un voto più alto di 3 o 4, mentre i ragazzi che lo “seguivano” andavano bene».

il prof fa entrare studente nel cestino dei rifiuti 4

E ancora, racconta il gruppetto che ha deciso di denunciare, a un ragazzo gay venivano costantemente rivolte frasi come «Sei stato al Muccassassina? Quanti ne hai presi?». Parole pesantissime sulle quali (insieme a tutto il resto) l’Ufficio scolastico regionale, che non hai mai ricevuto segnalazioni su di lui, potrebbe volerci vedere chiaro.

I racconti dei giovani coincidono con quelli di un’insegnante in pensione: «[…] si dichiarava apertamente d’estrema destra e penalizzava con voti bassi chi non gli dava manforte». […]

un selfie, un autoscatto, con studenti intenti a fare il saluto romano, simbolo di una delle pagine più tristi della storia mondiale.

il prof e il saluto fascista a scuola 2 il prof racconta che leggeva i porno in classe 2 il prof racconta che leggeva i porno in classe 3 il prof fa entrare studente nel cestino dei rifiuti 2 il prof fa entrare studente nel cestino dei rifiuti 3