SEMBRA INCREDIBILE, MA QUESTE DUE DONNE SONO LA STESSA PERSONA! – LEI SI CHIAMA MARISSA POOL, HA 29 ANNI, DUE FIGLI E HA CAMBIATO VITA DOPO AVER DIVORZIATO DAL MARITO. SI È TOLTA I PIGIAMONI DI PILE E ORA SI SCATENA CON VESTITINI ADERENTI E TETTE STRIZZATE - “HO PRESO IN MANO LA MIA VITA E HO AVUTO IL CORAGGIO DI ESSERE FINALMENTE ME STESSA”. DAL GIORNO DELLA SEPARAZIONE HA FATTO 7 TATUAGGI E 5 PIERCING: “ORA MI DICONO CHE SOMIGLIO A MEGAN FOX”. BRAVA MARISSA, ORA MANCA SOLO ONLYFANS!

Da www.leggo.it

Ha vissuto dietro a una maschera per anni, finché non ha deciso di dire basta. Marissa Pool, una mamma di 29 anni, ha divorziato dal marito e ha cambiato vita. Adesso è un'altra persona, nel carattere sicuramente, ma soprattutto nel look. «Mi ero persa, stavo male mentalmente. Adesso sono di nuovo me stessa».

Due figli sono un impegno importante. È facile lasciarsi andare e mettere i piccoli davanti a tutto. È quello che era successo a Marissa Pool, finché non è arrivata al culmine. Così ha deciso di cambiare vita, soprattutto perché quel ruolo di moglie che si era cucita addosso le andava stretto. «Sono stata coinvolta nel ruolo di ciò che ci si aspettava da me come moglie e madre e non stavo dando la priorità al mio aspetto o ad alcun aspetto della mia vita, ha detto. «Quando invecchi ti trasformi in una persona diversa e i tuoi valori e le tue convinzioni cambiano. Mi sono persa per un po', come fanno molte donne».

È stata con il marito per 12 anni. Poi, lo scorso gennaio, hanno preso strade differenti. «È stato consensuale. Eravamo due persone diverse e i nostri figli meritavano di meglio. Non potevamo restare insieme», le sue parole. «Ho preso in mano la mia vita e ho avuto il coraggio di essere finalmente me stessa». Ma il cambiamento non è stato immediato: «È stato un processo, non un cambio dall'oggi al domani». Marissa da gennaio ha fatto 7 tatuaggi e 5 piercing. «Ora molti mi dicono che somiglio a Megan Fox. Non ne sono certa, ma posso dire che l'ho sempre ammirata», ammette.

