Il direttore del reparto di ricerca di un'azienda biotecnologica del Massachusetts è stato accusato di aver cercato online veleni mortali e di aver acquistato 800 semi di ricino in modo da poter estrarre da loro la tossina ricina, sostengono i pubblici ministeri federali.

Il protagonista della vicenda è Ishtiaq Ali Saaem, 37 anni, accusato di ostruzione alla giustizia dopo che avrebbe mentito agli agenti dell'FBI mentre stavano indagando sul motivo per cui aveva cercato di acquisire la tossina mortale.

Le autorità dicono che Saaem aveva ordinato online 100 pacchetti di semi di ricino, ognuno dei quali conteneva otto semi. La ricina è un veleno mortale che può essere estratto dai semi, o fagioli, di una pianta di olio di ricino.

L'acquisto dei semi per coltivare una pianta di olio di ricino non è illegale, ma l'estrazione della ricina dai fagioli lo è. Quando gli agenti hanno interrogato Saaem sul suo acquisto, avrebbe risposto che intendeva piantare i fagioli solo come pianta decorativa per il suo appartamento. Ha detto di aver acquistato accidentalmente 100 pacchetti invece di uno.

Secondo le autorità l'obiettivo dell'uomo era estrarre la ricina. Gli agenti dicono che Saaem ha un dottorato di ricerca in ingegneria biomedica e all'epoca lavorava come direttore della ricerca avanzata in un'azienda di biotecnologia del Massachusetts.

È stato accusato di ostruzione alla giustizia, che può portare a una pena fino a 20 anni di carcere.

