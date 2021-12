Dagoreport

MOLESTIE SESSUALI

Dicono che non se ne lasci scappare una. Allunga le mani, manda messaggi hot, molesta le collaboratrici, scopacchia nelle sedi istituzionali e ha fatto fare una luminosa carriera alla sua giovane amante.

Sono le terribili accuse rivolte a un senatore fin troppo farfallone. Racconti che più persone hanno affidato a Dagospia: testimonianze in alcuni casi sostenute dai messaggi scambiati in chat. Chi è il senatore porcellone? Possiamo dirvi che fa parte di un piccolo partito ma il suo nome e il suo volto sono piuttosto noti.

molestie 4

Chi racconta chiede l'anonimato: "Ho paura, non voglio si sappia il mio nome - racconta a Dagospia una delle presunte vittime delle moleste attenzioni del senatore - Mi può rovinare ancora di più la vita. Non ho i soldi per gli avvocati".

Le sue parole sono segnate dalla vergogna: "Sono molto imbarazzata a parlare di tutto questo perché si spera sempre che ciò che ci ha fatto soffrire in passato, non ci tocchi più. Ma ormai sono talmente tante le vittime che non possiamo più tacere. Sono certa che piano piano la verità uscirà fuori…".

molestie 1

È il comprensibile timore delle ripercussioni che spinge le ragazze a non venire allo scoperto: la paura di non essere credute, soprattutto. Il racconto di una delle ragazze è pieno di rabbia, delusione, frustrazione: "Tranne i suoi messaggi nessuna di noi ha i filmati di lui mentre ci molesta…".

Nonostante manchi la "pistola fumante", la prova decisivia, e sia impossibile svelare l'identità dei protagonisti, abbiamo deciso di raccontare questa storia, così come ci è stata affidata. Se ci sono persone che hanno subito abusi, ci auguriamo trovino il coraggio di denunciare…

molestie in ufficio 7

Il vispo senatore è sposato, padre di famiglia: offre un'immagine di sé virtuosa, da marito innamorato ma i suoi "appetiti" sembrano compulsivi. Sullo sfondo (ma nemmeno così tanto) della famiglia perfetta c'è la sua amante. Molto più giovane, ambiziosa, in grande crescita professionale nel partito.

"Il leader del partito - prosegue una delle nostre fonti - sa tutto ma finge di non sapere. E' terrorizzato che la storia venga fuori. Ha anche discusso con il senatore per questa vicenda ma ha preferito mettere la testa sotto la sabbia…". I due, a un certo punto, hanno anche smesso di nascondersi e si sono fatti vedere insieme in pubblico più volte. Lei ha vergato sui social post (poi rimossi ma in nostro possesso) grondanti devozione per il senatore che, colto di cotanto amore, si sarebbe preso cura anche della famiglia di lei. Con favori e posti di lavoro.

molestie in ufficio 9

Quello che accade nelle segrete stanze è coperto dal silenzio, anche all'interno del partito. "Non fa parlare i ragazzi della segreteria nemmeno con il rider che porta il cibo in ufficio. Sa di essere colpevole e per questo impone il silenzio. E' ossessionato che questa storia sfugga al suo controllo".

Sono molte, stando ai racconti di chi si è confidato con noi, le ragazze che hanno subìto abusi e tacciono. Dagospia ha lanciato il sasso. Ora le vittime decideranno di parlare?

molestie in ufficio 6