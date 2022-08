A SENIGALLIA, UN UOMO TENTA DI SALVARE IL FIGLIO CHE VOLEVA BUTTARSI SOTTO IL TRENO MA ALLA FINE MUOIONO ENTRAMBI TRAVOLTI DAL CONVOGLIO – IL PADRE STAVA SEGUENDO IL RAGAZZO, FORSE PERCHE’ NE AVEVA INTUITO LE INTENZIONI: QUANDO HA VISTO IL TRENO ARRIVARE…

Estratto dell’articolo di Sabrina Marinelli per www.ilmessaggero.it

Doppia tragedia a Senigallia. Padre e figlio sono morti travolti da un treno merci: secondo una prima ricostruzione pare che il ragazzo volesse suicidarsi lanciandosi sotto il convoglio che stava arrivando. Il padre avrebbe cercato di portarlo via dai binari ma il treno ha travolto entrambi, uccidendoli.

[…] sembra che il padre stesse seguendo il figlio salito sulle rotaie, proprio mentre il convoglio si stava avvicinando. Nel disperato tentativo di salvarlo è rimasto anche lui coinvolto. Per entrambi, turisti perugini, che da tempo venivano in vacanza a Senigallia, non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. […]