SENTITE FREDDO? IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – IMMACOLATA SOTTO LA NEVE AL NORD ITALIA DOVE SONO ATTESI FIOCCHI ANCHE IN PIANURA: SI STIMANO CIRCA 10-15 CENTIMETRI DI NEVE A MILANO, 5-10 CM A TORINO E ASTI, FINO A 15 CM AD ALESSANDRIA, PAVIA, BERGAMO E PIACENZA – IL MALTEMPO SI ABBATTERÀ SU SARDEGNA E LAZIO MENTRE AL SUD E SULLA SICILIA SPLENDERÀ IL SOLE…

Da www.corriere.it

Mercoledì 8 dicembre sin dalle prime ore una forte perturbazione colpirà il Nord e la Toscana con nevicate anche in pianura in Piemonte, Lombardia e in Emilia occidentale. Neve diffusa su tutto l’arco alpino e prealpino (da 400 metri sul Triveneto) e possibile anche in Liguria fino a Genova.

Si stimano circa 10-15 centimetri di neve a Milano, 5-10 cm a Torino e Asti, fino a 15 cm ad Alessandria, Pavia, Bergamo e Piacenza. La perturbazione sul resto d’Italia invece si estenderà alla Sardegna e al Lazio con piogge e temporali, anche sulle pianure di Emilia centro-orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

I venti di scirocco soffieranno molto forti sull’Adriatico e a Venezia è prevista acqua alta di 110 centimetri alle ore 12,15. Nei giorni successivi il maltempo si porterà verso il resto del Centro-Sud mentre il graduale arrivo dell’alta pressione farà migliorare il tempo al Nord ma con temperature in diminuzione su tutte le regioni.

Nord

La perturbazione sarà accompagnata da aria molto fredda sul Nord Italia. Neve in pianura in particolare su Piemonte, Lombardia (eccetto la bassa bresciana, Garda e mantovano), e in Emilia nelle province di Piacenza e Parma. Neve in fondovalle in Trentino-Alto Adige, a quote collinari tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: possibile pioggia mista a neve anche sulle pianure friulane e venete. Neve anche in Liguria in particolare sull’entroterra savonese o neve mista a pioggia sulla Riviera tra Savona e Genova.

Sulle Alpi accumuli tra 20 e 40 centimetri, così come sulle Langhe e sull’Appennino ligure centrale dai 500 metri di altezza. Accumuli anche superiori al mezzo metro dagli 800-1000 metri sulla fascia prealpina veneto-friulana e sul basso Trentino. Valanghe: pericolo marcato (livello 3 su 5) su tutto l’arco alpino. Venti fortissimi di scirocco sull’alto Adriatico. Allerta arancione in Trentino e in Liguria, gialla in Lombardia e Piemonte.

Centro e Sardegna

Sul versante tirrenico rovesci e temporali anche di forte intensità. I forti venti di libeccio faranno però aumentare le temperature e la quota neve sull’Appennino a 1.400 metri (in disce a mille in serata). Venti di libeccio sul Tirreno, violenti di scirocco sull’Adriatico. Codice giallo in Toscana: previsti pioggia, temporali, rischio idrogeologico e vento in tutta la regione.

Sud e Sicilia

La giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Campania con molte nubi e piogge più intense.

