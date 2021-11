SENTO LE CAMPANE ED ESCO FUORI DI TETTA! - A "STRISCIA LA NOTIZIA" IL SERVIZIO SU UNA SIGNORA DI FIANO, VICINO TORINO, PROTESTA SENO AL VENTO IN FINESTRA CONTRO IL PARROCO CHE FA SUONARE LE CAMPANE IN PIENA NOTTE: "LE HO PROVATE TUTTE" - IL PARROCO PERO' NON DEMORDE E, RAGGIUNTO DALL'INVIATO CAPITAN VENTOSA, SI LIMITA A... - VIDEO

In piedi alla finestra, seno al vento, per protestare contro il parroco che fa suonare le campane della chiesa anche in piena notte. A Striscia la notizia una bella signora di mezz'età racconta il calvario collettivo degli abitanti di Fiano, paesotto in provincia di Torino.

Il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci (e condotto da questa settimana da Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno preso il posto di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani) ha mandato in Piemonte uno storico inviato, Capitan Ventosa, che ha così potuto toccare con mano e soprattutto udire con le proprie orecchie il disagio delle campane moleste, perché alcuni abitanti si sono lamentati del suono piuttosto molesto delle campane, i cui rintocchi da mezzanotte all'alba agitano i sonni dei residenti nella piazzetta centrale del paese. «Le ho provate tutte, anche la protesta silenziosa», spiega la signora costretta alla trovata in deshabillé, prontamente immortalata e mandata in onda.

Don Andrea, il parroco, raggiunto dall'inviato di Striscia si limita ad ascoltare le rimostranze di Capitan Ventosa affacciandosi alla finestra. In silenzio, con sguardo tra il corrucciato e il perplesso. E poi rientra dentro, senza proferir parola. «Forse ha dormito male stanotte, per via delle campane», è la battuta con cui si congeda l'inviato.

