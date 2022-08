3 ago 2022 08:30

SENZA RIMORSI – ALESSIA PIFFERI NON SEMBRA MOSTRARE PENTIMENTO PER AVERE ABBANDONATO LA FIGLIA DI 18 MESI – DAL CARCERE DI SAN VITTORE CHIEDE SOLO DI POTER PARLARE CON IL COMPAGNO CON CUI HA PASSATO I 6 GIORNI DURANTE I QUALI LA PICCOLA È MORTA DI FAME E SETE – L'UOMO, UN ELETTRICISTA DI 58 ANNI, NON RISPONDE ALLE CHIAMATE DEGLI AVVOCATI E NON HA PIU' VOLUTO SAPERE NIENTE DI ALESSIA