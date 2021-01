4 gen 2021 11:45

SENZA SE E SENZA MA - CHE FINE HA FATTO IL FONDATORE DI ALIBABA JACK MA? IL MILIARDARIO È SCOMPARSO DA PIÙ DI DUE MESI E NON HA PARTECIPATO ALL’EPISODIO FINALE DEL TALENT SHOW DA LUI LANCIATO - DOPO UN SUO DISCORSO DI CRITICA ALLE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL PAESE, IL REGIME DI XI JINPING HA BLOCCATO L’IPO DELLA SUA “ANT GROUP” POI GLI HA CHIESTO DI NON LASCIARE IL PAESE - NON È CHE IL DITTATORELLO COMUNISTA LO HA RINCHIUSO IN QUALCHE CAMPO DI “EDUCAZIONE”?