Luigi Sepiacci, ex presidente della Aninsei (Associazione nazionale istituti non statali e di istruzione), è un imputato per violenza sessuale. Il secondo procedimento, dopo quello già in fase processuale a Viterbo quando l’uomo era alla guida dell’Accademia di Belle Arti.

Per Sepiacci, 78 anni, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per gli abusi denunciati da due dipendenti.

Nel capo di imputazione si legge che l’anziano, “abusando della propria autorità e profittando della posizione della vittima, seduta tra la scrivania e una parete… toccava i seni, palpeggiava i glutei… accompagnando tali gesti da accarezzamenti al ginocchio, alle spalle, ai capelli”. Tutto, secondo gli inquirenti, “in più occasioni” e “insistendo” nonostante le proteste e la “contrarietà costantemente manifestatagli”. I fatti contestati vanno dal 7 gennaio 2022 al febbraio successivo. Le donne avevano lasciato l’impiego dopo le molestie subite dall’allora presidente.

Risalgono invece, alla fine di febbraio 2023, i reati contestati a Sepiacci a Viterbo per cui il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari, respinti dal gip che aveva però accolto la richiesta di giudizio immediato. In questo a una laureanda “convocata per un problema nell’ultimo esame del corso che le avrebbe impedito il conseguimento della laurea”, Sepiacci avrebbe detto “che era disposto ad aiutarla e che bisognava trovare un modo per “convincerlo”, ribandendo che il materiale portato dalla studentessa per l’esame non era sufficiente e che per non rimandare la laurea bisognava trovare una soluzione”.

Secondo l’accusa l’uomo aveva afferrato la mano della studentessa “portandola sui propri genitali, trattenendola e ripetendo tale azione forzosa dopo che la ragazza aveva distolto la mano in segno di evidente dissenso, continuando a dirle che era necessario che lo “aiutasse a trovare una soluzione”.

