SEPOLTO IL CADAVERE, PUTIN DEVE FARE SPARIRE IL MITO DI PRIGOZHIN – I FUNERALI DELL'EX CAPO DELLA WAGNER SI SONO CELEBRATI A PORTE CHIUSE, SENZA AUTORITÀ, CON I SOLDATI DAVANTI AL CIMITERO DI POROKHOVSKI, PER EVITARE CHE LA TOMBA NON SI TRAMUTI IN UN LUOGO DI “CULTO” – IL CREMLINO AMMETTE CHE LO SCHIANTO DELL'AEREO SUL QUALE SI TROVAVA IL CAPO DEI MERCENARI POTREBBE ESSERE STATO “UN CRIMINE PIANIFICATO” E NON UN INCIDENTE – E LA WAGNER LANCIA SU TELEGRAM UNA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO. REQUISITO PRINCIPALE: “UNA BUONA FORMA FISICA”

1. PRIGOZHIN, MOSCA NON ESCLUDE 'CRIMINE PIANIFICATO'

(ANSA) - Il Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altre nove persone potrebbe essere stato causato deliberatamente. Lo ripota la Tass. "Dal momento che l'indagine non ha ancora prodotto alcun risultato, non posso darvi una formulazione precisa ma, ovviamente, sono state prese in considerazione diverse ragioni tra cui, diciamo, un crimine pianificato", ha detto ai media il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

2. IL GRUPPO WAGNER LANCIA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO

(ANSA) - Il Gruppo Wagner ha lanciato oggi sul suo canale Telegram una campagna di reclutamento invitando gli aspiranti combattenti a contattare il suo call center. Requisito principale: una buona forma fisica. "Ragazzi, chi vuole trovare un lavoro deve rendersi conto che già ora è necessario raccogliere un pacchetto di documenti per l'assunzione", recita l'annuncio.

"Vi invitiamo a rivolgervi all'agenzia 'turistica' WAGNER GROUP©", prosegue il messaggio fornendo un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica da contattare. Tra i documenti necessari, sottolinea, sono obbligatori il passaporto, una fedina penale pulita, oltre a un elettrocardiogramma e il certificato che attesti la salute orale.

"Ma il fattore più importante è il superamento del test di idoneità fisica - conclude l'annuncio -: Corsa di 1 chilometro in 4 minuti e 30 secondi. Trazioni alla sbarra per 13 volte". Lo scorso 24 agosto, all'indomani dell'incidente aereo costato la vita al fondatore Yevgeny Prigozhin, i mercenari della Wagner si erano impegnati a "portare a termine tutti i compiti" che erano stati loro assegnati.

3. FUNERALE MERCENARIO

Estratto dell'articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

C’è stata una cerimonia da messa in scena, poi la cerimonia vera. Il funerale di Evgeni Prigozhin si è diviso in due, tra finzione e realtà. La finzione era per attrarre i curiosi, per disperdere l’attenzione di chi ci teneva a salutare il capo dei mercenari, ma della cerimonia aveva soltanto le fattezze esterne, non c’erano corpi, non c’erano riti, c’erano soltanto i catafalchi vuoti diretti verso il centro di San Pietroburgo, nelle sale del Maneggio.

Nei canali telegram vicini alla Wagner nessuno credeva che si trattasse del vero funerale di Prigozhin o degli altri passeggeri dell’aereo privato che si è schiantato il 23 agosto scorso. […]

Alla fine è arrivata la realtà, quella che nessuno aveva indovinato. Il funerale e la sepoltura si sono svolti in un unico luogo, il cimitero Porokhovski, che prende il nome da una fabbrica di polvere da sparo che Pietro I fece costruire vicino alla terra consacrata. […] la cerimonia si è svolta a porte chiuse, ma poi chiunque vorrà potrà andare a omaggiare il capo dei mercenari.

Non c’erano autorità, e nessuno si aspettava la loro presenza. Il territorio del Porokhovski è in alcuni tratti impervio, fatto di stradine strette, il carro funebre è arrivato fino a metà strada, poi sono stati gli uomini della Wagner a portare la bara fino al luogo di sepoltura. Erano in quaranta, con loro c’era la madre di Prigozhin, Violetta Prigozhina, alla quale il capo dei mercenari aveva intestato anche alcune delle sue società.

Il Porokhovski è un cimitero antico, anche il padre di Prigozhin è sepolto lì, accanto al figlio. Le autorità volevano oscurare il funerale, fare in modo che la tomba non si tramutasse in un luogo di culto per tutti quei cittadini che in questi giorni si sono radunati attorno ai memoriali spuntati per le città della Russia. Subito dopo la sepoltura, al cimitero è arrivata la polizia, davanti all’ingresso sono stati installati dei metal detector […]

L’intenzione sembra essere quella di impedire che qualcuno si avvicini e gli agenti si sono disposti tutti attorno alla tomba. Per le autorità adesso l’obiettivo è far dimenticare il capo dei mercenari, e soprattutto il suo luogo di sepoltura. Contano sul fatto che la Wagner è senza capi, Prigozhin non è riuscito a mettere in salvo i suoi affari prima dell’esplosione dell’aereo e il suo ultimo tour africano era dedicato proprio a questo.

La Wagner non doveva avere un volto, doveva rimanere una forza temuta e anonima e nell’anonimato è rimasta gran parte degli altri comandanti i quali gestiscono le forze dei combattenti tra il medio oriente, l’Africa e quel che rimane in Bielorussia. Di questa compagnia con il teschio come stemma e priva di facce, Prigozhin è diventato il primo a farsi vedere, ad associare un nome e cognome, che si muoveva tra i vari affari tenendoli tutti uniti, rompendo l’animato.

Per alcuni russi, dopo il golpe partito e mai arrivato a destinazione, Prigozhin in questi due mesi era diventato l’alternativa al potere di Putin, un’alternativa macabra, sanguinaria, che ha contribuito a costruire la violenza del potere del Cremlino e ha normalizzato le immagini della brutalità, il potere del ricatto, la comunicazione delinquenziale. Nei memoriali tra i fiori rossi, le foto, le bandiere con il teschio, si confondevano la curiosità o addirittura le lacrime dei russi.

C’è stato un momento in cui Putin e Prigozhin si sono separati in tutto, quello è stato il momento in cui il capo dei mercenari è diventato visibile, in cui la Wagner ha perso il teschio e ha messo la sua faccia come simbolo. In quel momento anche la propaganda si è diversificata.

Una, quella di Putin, martellava in televisione. L’altra, quella dei mercenari, martellava su Telegram. Ora, alle porte del cimitero Porokhovski c’è il confine tra quei due mondi. Dicono i mercenari, sempre su Telegram, che è stata la madre di Prigozhin a pagare per i funerali e hanno mostrato che sulla tomba, sotto la croce di legno, è stata posata una poesia di Iosif Brodskij, lo scrittore di cui la propaganda di Mosca si è appropriata.

Adesso delle sue parole si è appropriata anche la Wagner, oppure la madre di Prigozhin, o chiunque abbia scelto i suoi versi come epitaffio: Dice la Madre a Cristo: –Tu sei mio figlio o il mio Dio? Sei stato inchiodato alla croce. Come me ne andrò a casa? Come oltrepasserò la soglia, senza aver capito, senza aver deciso: tu sei mio figlio o Dio? Ossia: tu sei morto o vivo? E lui in risposta: –Morto o vivo, donna, non c’è differenza. Figlio o Dio, io sono tuo.

