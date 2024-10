UNA SERIE TV TI RENDE LIBERO (FORSE) – I FRATELLI ERIK E LYLE MENENDEZ, CHE HANNO ISPIRATO LA SERIE "MONSTERS", POTREBBERO USCIRE DI GALERA: CONDANNATI ALL’ERGASTOLO NEGLI ANNI ’90 PER L’OMICIDIO DEI GENITORI, ORA POTREBBERO RIUSCIRE A OTTENERE LA REVISIONE DEL PROCESSO GRAZIE ALLE PRESSIONI DI ZII E CUGINI SUL PROCURATORE DISTRETTUALE – LA DIFESA CONTINUA A SOSTENERE CHE I DUE AGIRONO PER LEGITTIMA DIFESA: “VENIVANO VIOLENTATI DAL PADRE E TEMEVANO PER LA LORO INCOLUMITÀ…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Deanna Kizis per www.vanityfair.com

lyle kitty jose erik menendez

La campagna per liberare Erik e Lyle Menendez sta prendendo piede.

Una fonte vicina al caso sostiene che un gran numero di membri della famiglia allargata dei fratelli Menendez sarà a Los Angeles per una conferenza stampa presso il tribunale del Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center questo mercoledì. La zia dei fratelli, Joan VanderMolen , ha detto a “Vanity Fair” che sono stati invitati dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón.

lyle ed erik menendez 3

Non è chiaro se Gascón parteciperà personalmente alla conferenza stampa, ma la famiglia spera che raccomandi una revisione del processo. Se il procuratore distrettuale dovesse accordarla, un giudice presiederebbe quindi un'udienza. Gascón non ha risposto alla richiesta di commento di Vanity Fair, ma una fonte a conoscenza della situazione ritiene che il procuratore distrettuale farà un annuncio sulla nuova condanna nelle prossime settimane.

monsters la storia di lyle ed erik menendez 7

Erik e Lyle hanno trascorso decenni in prigione senza possibilità di libertà vigilata. Sono stati condannati nel 1996 per aver ucciso i loro genitori, Jose e Kitty Menendez, con fucili da caccia nella loro casa di Beverly Hills. Durante i loro processi, l'accusa ha affermato che hanno agito per avidità. La difesa ha sostenuto che i fratelli hanno ucciso i genitori perché Jose aveva abusato sessualmente di loro e temevano per le loro vite. I dettagli degli omicidi sono stati strazianti, così come la testimonianza delle molestie che i fratelli avrebbero subito.

lyle ed erik menendez 2

Tra coloro che si dice siano presenti alla conferenza stampa di mercoledì ci sono la zia novantenne dei fratelli, Joan VanderMolen; i suoi figli, Diane, Arnie e Kathy VanderMolen; suo nipote Erik VanderMolen. I fratelli di Kitty e Joan, Milton Andersen e Brian Andersen, non dovrebbero comparire. A differenza di gran parte della famiglia, hanno detto di non credere che Erik e Lyle siano stati abusati.

Il caso Menendez è tornato in auge su TikTok durante la pandemia, quando Court TV ha ripubblicato tutti gli episodi del primo processo. L'interesse del pubblico ha raggiunto nuove vette a settembre, dopo la première della serie di di Ryan Murphy su Netflix, Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story. […]

monsters la storia di lyle ed erik menendez 6

Il primo processo di Erik e Lyle, durante il quale è stata ammessa la testimonianza sugli abusi sessuali, si è concluso con uno stallo della giuria. Il giudice Stanley Weisberg non ha permesso all'avvocato dei fratelli, Leslie Abramson, di presentare prove di molestie nel loro secondo processo.

lyle ed erik menendez 1

Nel maggio del 2023, Geragos e Cliff Gardner, che rappresentano anche i fratelli Menendez, hanno notificato al procuratore distrettuale che ritengono che ci siano nuove prove nel caso: la più sorprendente è una lettera che Erik avrebbe scritto al cugino Andy Cono, in cui afferma di essere stato ancora violentato dal padre otto mesi prima degli omicidi, insieme a una dichiarazione dell'ex membro della band Menudo Roy Roselló che affermava di essere stato drogato e violentato da Jose quando aveva 13 o 14 anni. In una conferenza stampa del 3 ottobre, Gascón ha affermato di non aver ancora deciso se la condanna dei fratelli debba essere riesaminata.

[…]

