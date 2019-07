23 lug 2019 15:31

SERPE IN GOLA – UN COBRA REALE SI DIVORA UN SERPENTE IN THAILANDIA! LE IMMAGINI CHOC CONDIVISE DAL PROPRIETARIO, CHE LO NUTRE CON PICCOLI RETTILI: “UN SOLO SERPENTE LO RIEMPIE PER CINQUE GIORNI. MA È ANCORA UN CUCCIOLO QUANDO SARÀ PIÙ GRANDE DOVRÒ DARGLI POLLI E RANE” – IL RETTILE HA APERTO LA BOCCA INFILANDOSI IL SI È PAPPATO TUTTO IN POCHI MINUTI – VIDEO