SERVE IL PUGNO DI FERRO - LA PROCURA DI MILANO CHIARISCE LA SITUAZIONE AGLI STRONZI CHE VANNO A SPASSO FREGANDOSENE DELLE RESTRIZIONI: “USCIRE DI CASA SENZA NECESSITÀ È UN REATO ED È UN PRECEDENTE PENALE” - OGNI INOSSERVANZA SARÀ VALUTATA, CASO PER CASO: “SE CI SARÀ DOLO, O ANCHE SOLO COLPA, SI INFLIGGERÀ UN DECRETO PENALE DI CONDANNA”

Da www.corriere.it

PROCURA DI MILANO

Ogni denuncia per «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità», a carico di coloro che vanno in giro in città senza un comprovato motivo, sarà valutata, caso per caso, e in caso di dolo, o anche solo di colpa, si infliggerà un decreto penale di condanna, che resta come un precedente penale. Così intende muoversi, da quanto si è saputo, la Procura di Milano nei confronti di chi viola le norme sull’emergenza Coronavirus. Solo mercoledì in Procura sono arrivate 80 segnalazioni di violazioni e gli inquirenti precisano che si sta parlando di reati, che come tali vanno puniti.

metro milano in epoca coronavirus 7

coronavirus milano

La situazione, inoltre, viene monitorata anche dal dipartimento «ambiente, salute, sicurezza, lavoro», guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. «O le persone si auto-disciplinano e seguono le norme - viene chiarito dagli inquirenti - o deve intervenire lo Stato e anche l’incoscienza e la negligenza vengono punite in questi casi, perché le autorità devono tutelare la salute dei cittadini». Ogni caso, dunque, verrà analizzato e se, ad esempio, ci si troverà di fronte addirittura a una persona che era consapevole di essere positiva al Coronavirus, ma ha deciso di stare a contatto con altri senza presidi di sicurezza, a quel punto si potrà valutare l’ipotesi più grave del reato di epidemia, punito anche con l’ergastolo.