I SERVIZI RUSSI DELL'FSB HANNO APERTO UN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LA GIORNALISTA DELLA RAI STEFANIA BATTISTINI E L'OPERATORE SIMONE TRAINI - LA CONTESTAZIONE È DI AVER "ATTRAVERSATO ILLEGALMENTE IL CONFINE DI STATO DELLA FEDERAZIONE RUSSA” PER DOCUMENTARE QUANTO STA ACCADENDO NELLA REGIONE DI KURSK – L'AD DELLA RAI, ROBERTO SERGIO: “L'AZIENDA HA RITENUTO DI FAR RIENTRARE IN ITALIA BATTISTINI E TRAINI PER GARANTIRE LA LORO SICUREZZA”

MEDIA RUSSI, MOSCA APRE UN'INCHIESTA SUI GIORNALISTI RAI ++1.

tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 3

(ANSA) – I servizi russi dell'Fsb hanno aperto un procedimento penale contro la giornalista della Rai Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini.

Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti.

La contestazione è di aver "attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk".

++ SERGIO, BATTISTINI IN ITALIA PER GARANTIRE SICUREZZA ++

(ANSA) - ''L'azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini''. Lo dice l'amministratore delegato e presidente della Rai Roberto Sergio. (ANSA).

AL TG1 DELLE 20 BATTISTINI RACCONTERÀ IL DIETRO LE QUINTE

Stefania Battistini Simone Traini

(ANSA) - ''Stasera, al Tg1 delle 20, l'inviata Stefania Battistini racconterà il dietro le quinte del reportage realizzato con Simone Traini che si è trasformato in uno scoop mondiale. La prima troupe internazionale ad entrare in territorio russo teatro dell'incursione ucraina. Un reportage che ha rispettato le norme del diritto internazionale sulla figura specifica del corrispondente di guerra e che aveva come solo scopo quello di testimoniare, di vedere con i nostri occhi, di documentare la realta' di un conflitto''. Lo spiega una nota Rai.

tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 2 tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 5 tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 7 tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 6 tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 4 tg1 servizio di stefania battistini e simone traini con l esercito ucraino nella regione di kursk in russia 1