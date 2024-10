31 ott 2024 19:51

SERVIZI E SEGRETI – IN UN’INTERCETTAZIONE DEL 2 NOVEMBRE 2023, CARMINE GALLO, L’EX SUPER POLIZIOTTO AI DOMICILIARI ACCUSATO DI ESSERE UNA DELLE MENTI DELLA “BANDA DEGLI SPIONI” MILANESI, RIVELAVA IL SUO PASSATO NEI SERVIZI: “PURE CON MARCO MANCINI ERAVAMO AMICI, È TUTTA GENTE CHE HO CONOSCIUTO QUANDO ERAVAMO AI SERVIZI, CON GIULIANO TAVAROLI IN PROCURA, CON MANCINI. OVVIAMENTE GLI HO FATTO PURE DEI FAVORI A LUI, LUI ME NE HA FATTI ANCHE A ME, PARECCHI EH” – GALLO, IN PENSIONE, NON HA MAI ABBANDONATO I CONTATTI CON GLI EX COLLEGHI POLIZIOTTI: ALCUNI RISPONDEVANO AI SUOI ORDINI COME FOSSE ANCORA UN LORO CAPO