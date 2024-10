SERVIZI E SERVIZIETTI – NELL’INCHIESTA MILANESE SUI DOSSIER, C’È UN ENORME PUNTO INTERROGATIVO: CHE RAPPORTI C’ERANO TRA LA BANDA DEGLI SPIONI E L’INTELLIGENCE? – NELLA LORO INFORMATIVA, I CARABINIERI PARLANO DI ALCUNI INCONTRI TRA CARMINE GALLO E GLI 007: “CARMINE GALLO SPIEGA CHE TIPO DI SERVIZI OFFRONO E CHE TIPO DI ACCERTAMENTI E CONSULTAZIONI RIESCONO A FARE…MOSTRA UN TELEFONO AGLI INTERLOCUTORI, SPIEGANDO TRATTARSI DI UN TELEFONO FUORI RETE CHE NON UTILIZZA SISTEMI DI MESSAGGISTICA NON SICURI. IL GIORNO PRECEDENTE, GALLO…”

carmine gallo

Estratto dell’articolo di Davide Milosa e Valeria Pacelli per “il Fatto quotidiano”

[…] C’è poi un aspetto dell’inchiesta milanese sul quale sono in corso accertamenti. E riguarda presunti contatti con i servizi segreti. Nell’informativa i carabinieri scrivono: “ (...)

Si riporta quanto monitorato da questa polizia giudiziaria ovvero incontri presso l’Ufficio di via Pattari n. 6 tra Carmine Gallo e uomini dell’Intelligence le cui conversazioni non sono state oggetto di sunto e\o trascrizione ma che hanno permesso di appurare l’utilizzo di sistemi di comunicazione criptati da parte ad esempio di Gallo”.

NUNZIO SAMUELE CALAMUCCI CON CARMINE GALLO E I 'RAGAZZI' AL LAVORO AL QUARTIER GENERALE DI EQUALIZE

La conversazione è del 4 ottobre 2022. È omissata. I carabinieri appuntano solo: “Conversazione con agenti dei servizi segreti”. E riportano una sintesi: “Gallo spiega che tipo di servizi offrono e che tipo di accertamenti e consultazioni riescono a fare...

vanta il fatto che rispetto ai loro sistemi, lo Sdi non è nulla.

(...) Gallo mostra con ogni probabilità un telefono agli interlocutori, spiegando trattarsi di un telefono fuori rete che non utilizza sistemi di messaggistica quali WhatsApp e Signal in quanto non sicuri”.

carmine gallo samuele calamucci

Continuano i carabinieri: “Anche il giorno precedente Gallo commenta una sua possibile militanza passata nei servizi d’intelligence (evenienza non riscontrata): ‘Questi sono due dei Servizi Segreti (...incomprensibile...) stavano con me a via del Tritone gli faccio domani...(...)… io ho scritto una mail che la nostra piattaforma stanno in collegamento con il Giappone e stanno in attesa di avere informazioni precise che ci arriveranno solo domani.’”. Anche l’Aisi, i servizi segreti per l’interno, sta verificando con chi dei loro uomini gli indagati avessero rapporti e per quale motivo.

L’hard disk e il pc di Nunzio Samuele Calamucci carmine gallo CARMINE GALLO