Da "Chi"

alba parietti 2

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 30 giugno, Alba Parietti festeggia i suoi 60 anni con un'intervista esclusiva. «Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de “La vacinada” con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la “veccia muchacha immunizada” (ride, ndr). Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto».

Sempre a proposito degli uomini, dice: «Viviamo in un’epoca di narcisismo, il mio rapporto con loro è lo stesso che c’è fra un mago e uno che svela i suoi trucchi. Non sopporto di essere sottovalutata, invece gli uomini vogliono fare il gioco delle tre carte con me e vogliono che ci caschi lo stesso. Sono tranquilla perché non cerco una relazione. La vivo solo nel periodo in cui gli uomini danno il massimo, quella del “love bombing”, il bombardamento d’amore.

alba parietti

E, appena entrano nella fase della “svalutazione”, passo al narcisista successivo (…) Non avrei voluto che fosse “per sempre” con nessun uomo perché sarebbe arrivato il momento in cui l’avrei ferito. Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato». «Mi ronza intorno una marea di gente, soprattutto uomini molto giovani, ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare».

E svela uno scoop: «È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida».

ALBA PARIETTI ABBRONZATISSIMI

Della politica rivela: «La sinistra non mi ha mai considerata candidabile, è troppo snob. Con Berlusconi ne abbiamo parlato, ma non avrei mai potuto farlo per la mia storia personale che mi avrebbe impedito di avere a che fare con i partiti alleati di Forza Italia, parlo di Salvini e della Meloni. E Berlusconi, che secondo me crede nelle mie capacità e conosce la mia storia di figlia di un partigiano e la rispetta, non me lo ha mai proposto». «Rifiutare anni fa la sua generosa proposta di passare in esclusiva a Mediaset?

berlusconi parietti

È stato un gesto sconsiderato, ma in quegli anni ho lavorato comunque tantissimo, con il senno di poi 9 miliardi erano una bella cifra, ma ho creato lo stesso le mie sicurezze negli anni, con un po’ più di fatica. Una volta Briatore mi disse: “Se fossi stata fidanzata con me e non con Bonaga, ti avrei costretta a prenderli”; “tranquillo che, con i nostri caratteri, non avremmo mai potuto essere fidanzati”, gli ho risposto».

alba parietti valeria marini serate mondiali

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 30 giugno, Alba Parietti festeggia i suoi 60 anni e svela le sue intenzioni per il futuro: «A questo punto posso avere solo cattivi propositi, è iniziato il conto alla rovescia e spero solo di avere ancora una quarantina di colpi da sparare. Sono pericolosa perché chi ha subito un danno sa che può sopravvivere, e non sono più vulnerabile alle lusinghe e alle bugie. Il calo del desiderio ti fa essere lucida, ho un amore smodato per la mia persona, sono felice, risolta, e voglio essere serena sapendo che dipende da me.

alba parietti

Non sopporto i piagnistei delle donne della mia età che si fanno abbindolare solo perché non accettano la realtà e credono agli uomini. A 60 anni di solito le fiabe le racconti ai nipoti, non aspetti che sia il lupo a raccontartele. Lo stesso che, magari, per nasconderti alla moglie, ti ha registrato sul telefonino con un nome innocente tipo “Marco calcetto”. Le mogli dovrebbero fare uno squillo ogni tanto a questo “Marco calcetto” per vedere chi risponde (ride, ndr)».

ALBA PARIETTI FRANCO E FRANCESCO OPPINI

Fra gli uomini la Parietti salva solo i suoi ex («sono rimasta amica con tutti, è stato meglio così») e suo figlio Francesco, rivelazione del “Gfvip”: «Il segreto del nostro legame? Che ci vediamo poco, non viviamo più insieme e lui mi manda spesso a quel paese. È sempre stato autonomo, non ha mai subìto il mio ruolo.

Adesso si è sdoganato da questa immagine, anzi, molti gli dicono che è meglio di me e lo trovo un gran complimento. Quando andiamo in giro e fermano lui per la foto sono fiera. Lo vedo felice, realizzato, sicuro, brillante».

ALBA PARIETTI

E, infine, scherza con il passare del tempo. «Il mio epitaffio? “Sono stata tutto ciò che desideravo essere e, soprattutto, sono stata Alba Parietti. Nessuno è perfetto...”».

