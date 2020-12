Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

Una battuta in stile Luciana Littizzetto, pronunciata dal tavolo di "Che tempo che fa", scatena il web. E scoppia la polemica. La comica mostra una foto hot di Wanda Nara, la showgirl moglie del calciatore Mauro Icardi è in posa nuda sopra ad un cavallo: «Chissà dove è finito il pomello della sella - scherza la Littizzetto - lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile».

Ironia che non è piaciuta al popolo social, non a tutti almeno. A partire dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che condivide un post per esprimere il suo disappunto contro certe battute sessiste. E c'è chi le da ragione. «Battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto», tuona una telespettatrice. «La Littizzetto è di una volgarità assurda... Se certe battute le facesse un uomo lo avrebbero già radiato..», attacca qualcun altro.

LUCIANA LITTIZZETTO

«Comicità fuori luogo, troppo volgare per finire in tv sulla Rai». Ma c'è anche chi la difende: «Si chiama satira». «Non vorremo scomodare il sessismo e la questione femminile per questa battuta della Littizzetto, vero?». «La comicità della Littizzetto è al quanto discutibile. Però è anche vero che la foto in oggetto non porta certo a fare battute sulla fisica nucleare».

E ancora: «La battuta non è un granché e non fa ridere - scrive un altro utente - ma trovo più inutile e “dannosa “la foto della Nara». Il dibattito è aperto. A me danno più noia le donne che continuano a posare nude anche per pubblicizzare una forcina da capelli, non la Littizzetto che ne fa ironia.