3 apr 2020 13:49

IL SESSISMO NON VA MAI IN QUARANTENA - IN MALESIA LE "RACCOMANDAZIONI" PER LE DONNE DURANTE IL LOCKDOWN SCATENANO LA BUFERA: IL MINISTERO PER LE DONNE, LA FAMIGLIA E LO SVILUPPO, CONSIGLIA DI NON TRASCURARE IL PROPRIO ASPETTO INDOSSANDO ABITI CASALINGHI, DI TRUCCARSI, MA SOPRATTUTTO DI NON ROMPERE LE BALLE AI PROPRI MARITI…