Avete mai sentito parlare del Mile High Club? Si tratta di un circolo virtuale esclusivo per “tutte quelle persone che hanno fatto sesso in aereo a un’altitudine superiore a 1.6km dal suolo (un miglio)”.

La leggenda narra che il primo a farlo fu Lawrence Burst Sperry, l’aviatore che nel 1914 inventò il pilota automatico, la tecnologia che ancora oggi permette ai piloti di staccarsi dai comandi per gran parte del volo. L’impresa, per quanto suggestiva, è tutt’altro che semplice: se si venisse scoperti, infatti, si rischierebbe una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Ciononostante, sono molte le coppie che hanno voluto cimentarsi col sesso ad alta quota per entrare nel club, e fra queste, ci sono anche tantissimi vip. A confermare il successo del Mile High Club c’è anche un sito ufficiale con tanto di regole, istruzioni su come diventare membri e una sezione per condividere i racconti delle proprie avventure piccanti ad alta quota.

Nella puntata di martedì 7 maggio di Gente Della Notte, Gianluca Gazzoli ha raggiunto al telefono Gigi da Venezia, che con sua moglie è entrato a far parte del club.

