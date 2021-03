SESSO IN CATTEDRA - UN INSEGNANTE INGLESE DI 28 ANNI È STATO CONDANNATO A 3 ANNI DI CARCERE PER AVER AVUTO UNA RELAZIONE DI 10 MESI CON UNA ALUNNA MINORENNE – I DUE SONO STATI SORPRESI MENTRE SI SOLLAZZAVANO A LETTO DALLA SORELLA MAGGIORE DELLA RAGAZZA ED È ESPLOSO IL CAOS: LUI SI È DIFESO DICENDO DI ESSERE INNAMORATO COME LEI, MA LA GIOVANE SI È PENTITA DELLA RELAZIONE: “ORA SONO DISGUSTATA…”

Lewis Hobbs, ex insegnante 28enne di Uttoxeter nella regione inglese dello Stratfordshire, si è dichiarato colpevole alle 8 accuse di molestie sessuali nei confronti di una minorenne. Nel processo avvenuto lunedì scorso al tribunale di Derby Crown, Hobbs è stato condannato a 3 anni di reclusione.

Il tribunale ha ascoltato Hobbs, che al tempo dei fatti stava lavorando come supplente, mentre raccontava di aver incontrato la studentessa quando lei lo ha visto piangere in un’aula della scuola dopo aver terminato in anticipo una lezione in una classe particolarmente indisciplinata. La ragazza le ha chiesto di aggiungerlo come amico su Snapchat e da lì hanno iniziato a frequentarsi. Il procuratore John Farmer ha ammesso che la ragazza “si era infatuata dell’accusato” e che “Hobbs non ha fatto niente per evitare la relazione, che è continuata per circa 10-11 mesi”. Mr. Farmer ha anche detto che la coppia si incontrava nella macchina dell’insegnante e nella casa della ragazza quando la madre non era presente.

La relazione è arrivata al culmine quando la ragazza ha invitato Hobbs a venire a casa sua mentre la madre si era assentata per qualche giorno. Solitamente la ragazza sarebbe dovuta rimanere dalla sorella maggiore ma le aveva comunicato di rimanere sola a casa. Farmer ha aggiunto “quando sua madre ha provato a chiamare la ragazza, che non rispondeva perché stava a letto con l’accusato, la donna ha avvertito la sorella, chiedendole di passare a casa per controllare che tutto fosse apposto. C’è stato un confronto piuttosto acceso quando la donna ha scoperto l’uomo nella camera da letto della sorellina. Quando le ha chiesto “cosa stai pensando di fare? Lui le ha risposto “non capiresti, siamo innamorati».

Al momento dell’arresto Hobbs ha detto alle forze dell’ordine “la amo alla follia, volevamo solo passare del tempo insieme, non si possono controllare i sentimenti e vogliamo restare insieme a lungo.” Nonostante ciò la vittima ora vede la faccenda in maniera differente e ha dichiarato in una testimonianza rilasciata ai fini delle indagini: “Dal momento che è iniziata ad ora i miei sentimenti sono completamente cambiati. Solo ora mi rendo conto che tutto ciò era sbagliato.” Aggiungendo, “Mi faceva sentire speciale, ma ora che sono più grande mi rendo contro che era una relazione molto inappropriata. Sono disgustata, ero una bambina e mi sento sfruttata da un adulto che avrebbe dovuto sapere che tutto ciò era sbagliato.”

L’avvocato difensore Joe Harvey ha detto che ai tempi dell’accusa Hobbs stava insegnando materie di cui non era interessato; un incidente sportivo lo aveva reso zoppo, il che lo rendeva vulnerabile a insulti e prese in giro e che si era appena separato da una relazione a lungo termine.

Al momento della sentenza di Hobbs il giudice Shaun Smith ha detto che sebbene non lo considerasse un predatore sessuale, Hobbs non ha fatto niente per scoraggiare la giovane ragazza a impegnarsi in un rapporto con lui, aggiungendo: “Poteva farla finita immediatamente, ma ha scelto di non farlo e non è finita lì. A quel punto era convinto di intraprendere una relazione con lei.” “Non c’è niente di corretto in quello che ha fatto. Era una cosa sbagliata e lei era troppo immatura per rendersene conto.” “Lei era l’adulto e lei la bambina, si è approfittato di lei e della sua posizione da professore.”

Hobbs verrà sottoposto a un programma di 10 anni per la prevenzione di crimini sessuali e gli è stato impedito di lavorare con i bambini per tutta la vita.

