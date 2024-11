29 nov 2024 12:39

SESSO MATTO: E' UN LUI, SI SENTE LEI, DIVENTA TRANS E POI TORNA MASCULO - KEITH CAPUTO, IL FRONTMAN 50ENNE DEL GRUPPO ROCK "LIFE OF AGONY", HA ANNUNCIATO CHE ABBANDONERÀ LA TRANSIZIONE DI GENERE PER TORNARE A ESSERE UOMO: “LA MIA DISFORIA È STATA CURATA E HO AVVIATO IL PROCESSO DI DETRANSIZIONE PER RIMUOVERE IL SENO FINTO. SONO RIUSCITA A SUPERARE I MIEI FRAINTENDIMENTI SULLA MIA ANIMA E SUL MIO SPIRITO” - CAPUTO, CHE NEL 2008 SI E' IDENTIFICATO COME DONNA E SI FACEVA CHIAMARE "MINA", NEL 2011 HA FATTO COMING OUT COME TRANSGENDER. MA ORA CI HA RIPENSATO E…