All'inizio della scorsa settimana, una coppia si è “entusiasmata” per un'insolita installazione artistica a Miami Beach.

“Page Six” ha inizialmente riportato che una guardia di sicurezza ha sorpreso due persone mentre facevano "sesso" alla "Great Elephant Migration", 100 sculture di elefanti a grandezza naturale installate sulla sabbia vicino al 36th Street Park, in occasione della Miami Art Week.

La coppia era salita su uno degli animali e, incurante dei passanti, si è sollazzata facendo sesso emettendo gemiti di piacere. Un rappresentante della mostra, organizzata dal Real Elephant Collective, ha confermato l'accaduto a “Miami.com” tramite e-mail.

«Martedì sera, una guardia di sicurezza ha sentito strani rumori e si è avvicinata con la torcia per indagare - ha scritto il rappresentante nella e-mail - A quanto pare, ha visto una coppia fare sesso in cima a uno degli elefanti più grandi. Non sappiamo come siano arrivati lassù».

La guardia avrebbe chiesto loro di andarsene, loro hanno obbedito e non sono stati effettuati arresti. Una fortuna per la coppia visto che è illegale avere rapporti sessuali in pubblico e si rischia di finire dietro le sbarre con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Dopo l’incidente, la sicurezza è stata incrementata.

