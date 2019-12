SESSO, NON TI RICONOSCO PIÙ – SE NON VI RICORDATE L’ULTIMA VOLTA CHE VI SIETE ROTOLATI SU UN LETTO È IL MOMENTO DI ABBANDONARE L’ASTINENZA IN 8 SEMPLICI PASSAGGI – LA SEXPERTA TRACEY COX SUGGERISCE DI PARLARE CON IL PROPRIO PARTNER DEL PROBLEMA, FISSARE DEGLI OBIETTIVI E PREPARARE IL FISICO – “SE SEI LA PERSONA CON MENO DESIDERIO SESSUALE, FAI IL PRIMO PASSO, SPERIMENTA NUOVE POSIZIONI E…”

Se non ricordi l’ultima volta che hai fatto sesso, allora questi suggerimenti di Tracey Cox fanno per te. Ecco otto facili passaggi che salveranno anche la vita sessuale più amara.

Fase uno: affrontare il problema

Sforzati di parlare di quello che sta succedendo. Anche se ti senti imbarazzata, ferita e tesa devi farlo, anche se non è divertente. Se non ci riesci rivolgiti a un terapista e pensa sempre che non esiste chi è dalla parte della ragione e chi è dalla parte del torto. La persona che più vuole fare sesso non è "più sexy" o "migliore".

La persona che vuole meno sesso non è "frigida" o quella con "il problema". Se c'è una mancata corrispondenza tra desideri, uno di voi si sente rifiutato, l'altro si sente sotto pressione e stressato. Alla fine non si sta bene in entrambe le posizioni.

Fase due: fissare insieme obiettivi realistici

Prenditi cura dei tuoi bisogni da sola. Il tuo partner non è un robot che puoi programmare quando hai voglia di farlo. Aiutati da sola e usa un vibratore fino a quando le cose non si saranno sistemate.

Non limitarti a parlare di quanto spesso ti piacerebbe fare sesso, parla di ciò che ti piacerebbe e di cosa no, esprimi i tuoi desideri, tutti e due focalizzatevi su quella notte bollente che ancora ricordate. Non aspettarti che venga risolto tutto durante la notte: dopo la conversazione ti sentirai liberata, ma non è tutto.

Fase tre: rimettiti in forma per il sesso

L'esercizio fisico aumenta i livelli di libido e ti fa sentire migliore. Scendi dal divano e vai a fare una passeggiata insieme al tuo partner piuttosto che guardare una serie tv. Rivolgiti al medico per risolvere eventuali condizioni croniche che interferiscono con il sesso: emicrania, mal di schiena, un ginocchio dolorante, difficoltà di erezione, secchezza vaginale e sesso doloroso.

Prendi tutte le medicine necessarie e chiedi al medico se potrebbero influire con il tuo desiderio sessuale. Gli antidepressivi, le pillole per la pressione del sangue, la pillola contraccettiva possono influire. Chiedi delle alternative.

Fase quattro: esci

Esci insieme al partner e agli amici. Il desiderio si nutre di novità e vedere il tuo partner in compagnia degli altri te lo farà vedere attraverso occhi nuovi. Non uscire sempre con la stessa compagnia e non impazzire se il tuo partner sembra "diverso". Questa è una buona cosa.

Tendiamo sempre a trasformare i nostri partner in qualcuno che non ci sorprenderà, perché le sorprese ci fanno sentire insicuri. Ma c’è il rovescio della medaglia: siamo al sicuro, ma annoiati.

Fase cinque: fai cose eccitanti

Qualsiasi tipo di attività adrenalinica aumenta il livello di dopamina nel cervello, facendoti sentire più appassionata e più innamorata. Fai qualcosa che ti spaventa un po' e applica la stessa regola al sesso.

Passo 6: agisci e lanciati nelle situazioni

Non limitarti a riflettere sul fatto che vorresti saltare sopra al tuo partner: fallo e basta! Gli studi dimostrano che più tempo passa tra un'idea e la realizzazione, più è probabile che tu perda la motivazione.

Non sto dicendo che dovresti irrompere sul posto di lavoro del tuo partner e trascinarlo fuori, ma non lasciare che le cose si appiattiscano. Pensa alla tua vita sessuale come a un conto bancario: è necessario effettuare depositi regolari per mantenere l'equilibrio.

Punto sette: sii la prima a fare la prima mossa

Chiunque abbia meno desiderio deve fare la prima mossa nella coppia. La persona con basso desiderio imposta la frequenza perché è solo quando c’è l’approvazione che si fa sesso.

Se sei tu, lanciati e trascina il partner sotto le coperte. Essere quella che richiede il sesso, ti fa sentire immediatamente più sexy e più potente. Ovviamente bisogna aiutarsi a vicenda a creare la giusta situazione. Fai ciò che ti ha fatto sentire sexy l'ultima volta. Questo consentirà di inviare un segnale al tuo cervello - "Fai di nuovo sesso" - innescando le giuste risposte fisiche.

Punto otto: cambia il tuo modo di fare sesso

Più a lungo stai insieme a una persona, più conoscerai a menadito cosa piace e cosa non piace all’altro. La ripetizione, però, smorza il desiderio: prova cose nuove, esplora e cerca di capire cosa piacerebbe al tuo partner. Riscopri zone erogene dimenticate e non avere fretta di arrivare fino in fondo.

