IL SESSO NON VI SODDISFA? DOVETE ALLENARVI - L’UNICO MODO PER GARANTIRSI UNA SANA SCOPATA È ESSERE TONICI, MA NON È NECESSARIO SFONDARSI DI PALESTRA: BASTA SEGUIRE QUESTI CINQUE ALLENAMENTI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI IN CAMERA DA LETTO – INIZIATE CON VENTI MINUTI DI CAMMINA AD ALTA INTENSITÀ O CORSA AL GIORNO E AGGIUNGETE UN ALLENAMENTO DEL PAVIMENTO PELVICO – MOLTI IMPORTANTI SONO GLI ESERCIZI CHE AVVICINANO I MUSCOLI DELLE GAMBE AL PETTO E…

Traduzione da www.nytimes.com

Dal punto di vista fisico, il sesso è solo un altro allenamento. E come la maggior parte degli allenamenti, più sei allenato, più può essere divertente.

«È importante ricordare che il sesso è movimento ed esercizio fisico - ha affermato Debby Herbenick, direttrice del Centro per la promozione della salute sessuale della Scuola di sanità pubblica dell'Università dell'Indiana - Se vuoi avere un sesso soddisfacente probabilmente trarrai beneficio spostando il tuo corpo fuori dalla camera da letto».

Se sei soddisfatto della tua vita sessuale, un'abitudine regolare al fitness può aiutarti a garantire che il tuo corpo continui a funzionare correttamente. Se ritieni che la tua vita sessuale potrebbe essere più soddisfacente, l'esercizio fisico può aiutare con la disfunzione erettile, il dolore durante la penetrazione e il basso desiderio sessuale».

Sebbene qualsiasi routine di allenamento può migliorare il sesso, alcuni movimenti specifici

possono essere particolarmente utili per il divertimento sessuale. Ecco cinque esercizi consigliati dagli esperti in salute e fitness sessuale.

La tua salute cardiovascolare ha un impatto diretto sulla tua salute sessuale, e non solo perché il sesso a volte può essere vigoroso e aerobico.

Il sistema cardiovascolare alimenta due sistemi importanti per il sesso: erezioni e lubrificazione vaginale. Senza un adeguato flusso sanguigno, probabilmente si avranno difficoltà a raggiungere o mantenere entrambi. La ricerca suggerisce anche che, per alcune persone, l’esercizio aerobico stesso può stimolare l’eccitazione.

Se non fai già esercizio aerobico, inizia attraverso un'attività regolare e di moderata intensità.

Quindi, una volta che riesci a camminare o fare jogging comodamente a un ritmo “conversazionale” per circa 20 minuti, aggiungi intervalli di sforzo ad alta intensità. A seconda del tuo livello di forma fisica, gli sprint di corsa o di ciclismo , le salite veloci di scale o l'allenamento a intervalli ad alta intensità sono tutte buone opzioni.

L'obiettivo è aiutare il corpo a evitare di essere sopraffatto, a livello cardiovascolare, durante il sesso.

La salute del pavimento pelvico può fare la differenza tra un'esperienza sessuale gratificante e una fiacca o addirittura dolorosa, sia per le donne che per gli uomini, afferma Janelle Howell, specialista del pavimento pelvico. Tra il 10 e il 20% delle donne negli Stati Uniti parla di dolore durante il sesso.

Quando i muscoli del pavimento pelvico sono deboli o tesi, potresti non provare un orgasmo così potente. I muscoli tesi del pavimento pelvico possono anche rendere doloroso il sesso penetrativo. I muscoli sani del pavimento pelvico necessitano sia di forza che di flessibilità per potersi contrarre e rilasciare completamente a comando.

Gli esercizi di Kegel, che imitano lo sforzo di trattenere e rilasciare l'urina o il gas, possono essere un modo efficace per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico. La chiave è assicurarsi che dopo ogni contrazione i muscoli si rilassino completamente, cosa che molte persone non fanno correttamente.

Per le donne, il dottor Howell suggerisce di immaginare un ascensore che sale lentamente, per poi scendere lentamente fino al piano terra, per garantire che i muscoli si rilassino completamente. Per gli uomini, contrai i muscoli del pavimento pelvico, mantieni la posizione per tre secondi, quindi rilassati completamente per tre secondi.

Se hai un pavimento pelvico sotto tensione, gli esperti consigliano di saltare gli esercizi di Kegel e di concentrarsi invece sulla respirazione diaframmatica, che può aiutare a rilassare e allungare i muscoli.

La maggior parte delle persone trascorrono ore al giorno sedute, il che può portare a una tensione nei muscoli dell’anca e ai legamenti. Quando i fianchi sono sotto tensione, potresti avvertire dolore alla schiena e al bacino durante il sesso.

Migliorare la mobilità delle anche può aiutare tutta la parte inferiore del corpo a muoversi in modo più fluido e confortevole e può migliorare il dolore pelvico durante il sesso.

Come primo passo, si consiglia di posizionare una pallina da tennis contro i glutei per farla rotolare, quindi spostandola sui fianchi e sui muscoli posteriori della coscia, massaggiando ciascuna area fino a sentire il rilascio muscolare. Questo può essere fatto seduti o contro un muro.

Allunga i fianchi, i muscoli dell’anca, i glutei, i muscoli della schiena e i muscoli posteriori della coscia con qualsiasi movimento che avvicini il petto alle ginocchia.

Infine, sono utili esercizi dinamici come squat profondi ed esercizi per i glutei. E se vuoi aumentare l'intensità, gli squat con pesi , le presse per le gambe e gli swing con kettlebell possono aumentare la potenza dei glutei e dei muscoli posteriori della coscia.

Più forza hai, più sarai in grado di muoverti facilmente durante il sesso.

Un altro vantaggio per far lavorare i muscoli centrali? Per alcune persone, contrarre e rilasciare i muscoli centrali li ha aiutati a eccitarsi.

Lo yoga può aiutare a migliorare la mobilità delle anche e a sviluppare la forza. E praticare una respirazione lenta, profonda e diaframmatica è particolarmente utile per il sesso perché aiuta a rilassare sia il sistema nervoso parasimpatico del corpo che il pavimento pelvico.

In questo modo la penetrazione vaginale è più “comoda” e gli uomini potrebbero scoprire che le erezioni arrivano più facilmente visto che lo stress è il vero nemico.

