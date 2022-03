SESSO PAZZO, ESCO PAZZO – A NEW YORK SI SPRECANO LE SEGNALAZIONI DI GENTE CHE NON RIESCE PIÙ A CHIUDERE OCCHIO A CAUSA DELLE URLA DI PIACERE DEI VICINI: IN UN ANNO SONO ARRIVATE 270 DENUNCE TRA CHI SI LAMENTA DI “ORGE IN CORTILE”, CHI HA DOVUTO SOPPORTARE LA VICINA CHE CONTINUAVA AD ANSIMARE IN PIENO GIORNO E CHI NON NE POTEVA PIÙ DI SENTIRE UNA DIRIMPETTAIA CHE CHIAMAVA IL COMPAGNO IL “TIRANNOSAURO DEL SESSO”…

Se vi state chiedendo perché New York è la città in cui non si non si dorme mai, ecco la risposta. In un anno sono arrivate 270 denunce di newyorkesi che si lamentano di non poter più sopportare le urla dei vicini di casa durante le loro maratone di sesso.

C’è chi si lamenta di “orge in cortile”, chi non riesce a chiudere occhio perché la vicina urla che il compagno è un “tirannosauro del sesso” e chi è stato costretto ad ascoltare l’amplesso dei dirimpettai in pieno pomeriggio. «Sono una donna cristiana, aiuta questa ragazza a smettere di fare sesso rumoroso prima che lo faccia Dio» ha detto esasperata al telefono una donna del Bronx dopo una notte insonne.

In tutti i cinque distretti della città, il Queens ha registrato il maggior numero di denunce, con 103. Manhattan è arrivata seconda con 66 mentre Brooklyn ne ha ricevute 55, Bronx 48 e Staten Island quattro.

