SESSO IN QUARANTENA? SEGUITE I CONSIGLI DI ROCCO SIFFREDI: “DOBBIAMO RICONQUISTARE LE NOSTRE COMPAGNE, FATELE RIDERE, PORTATEVI QUALCHE GIOCHINO E SPERIMENTATE NUOVI PUNTI” – “SE LITIGATE NON ARRIVATE MAI ALLE MANI, MAGARI FATELO NEL…” – VIDEO: L’INTERVISTA A “RADIO DEEJAY”

rocco siffredi con la moglie rosa

Da www.deejay.it

“Se litigate non arrivate mai alle mani, magari fatelo nel sesso, ma mai fuori dal sesso”.

Tra riflessioni e ironia, Rocco Siffredi ha parlato della crisi di coppia durante il lockdown. “Non è facile, non lo è neanche per me e mia moglie” ha detto l’attore e produttore, e aggiunto: “Dobbiamo riconquistare le nostre compagne, fatele ridere, portatevi qualche giochini e sperimentate nuovi punti”.

