SESSO TROPPO POCO SPESSO – DA QUANDO È INIZIATA LA QUARANTENA NON FATE PIU' L'AMORE CON IL VOSTRO PARTNER? CONVIVERE 24 ORE AL GIORNO PUÒ UCCIDERE LA PASSIONE: MANCA IL MISTERO, LA VOGLIA DI RICONTRARSI. MA NON TUTTO È PERDUTO: GUARDATE UN FILM EROTICO, UN VIDEO PORNO, MEGLIO: FATE IL VOSTRO SEX-TAPE PERSONALE, MASTURBATEVI INSIEME, ACQUISTATE LINGERIE. E, SE PROPRIO SIETE BLOCCATI, PROVATE A…

I pub sono chiusi. Non ci si può spostare e si è costretti a stare con il proprio partner 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana. Una buona notizia per la vita sessuale, direte. In realtà non è per tutti così. Come sottolinea la sexperta Tracey Cox molte coppie si sentono stressate dalla situazione che il mondo sta vivendo e non riescono a fare sesso con il partner. Ecco come riuscire a risvegliare la passione senza trasformare questa quarantena nel periodo di astinenza più lungo della nostra vita.

Assicuratevi che le faccende siano divise in modo equo

Fate un elenco di tutto ciò che deve essere fatto in casa e assicuratevi che siano divise equamente. Se è la donna a fare tutto in casa, il rancore verso un uomo in pantofole sul divano aumenta. Una circostanza che non aiuta il sesso.

Ricreate dei confini

L'amore ama la routine, l'intimità e la sicurezza. La lussuria ha bisogno di mistero, pericolo, eccitazione. È abbastanza difficile mantenere vivo l'interesse quando vedete il vostro partner che lavora accanto a voi nella stessa stanza. Se potete provate a lavorare in stanze diverse. Se la grandezza della casa non lo consente, mettete delle cuffie per isolarvi. Quando state insieme, fate qualcosa invece di sedervi a guardare la tv in maniera annoiata.

Create una playlist di canzoni che vi mettano di buon umore

Le canzoni che ci collegano fortemente alla nostra adolescenza spesso funzionano bene. Ci ricordano quando il sesso era proibito e gli ormoni si scatenavano.

Fate il primo passo

Se vi sentite apatici, fate affidamento su trigger erotici. Potete leggere un libro hot o guardare film erotico o porno. Se non ti va di fare sesso con il vostro partner, mavi piace l'idea di guardare il porno, masturbatevi: è un ottimo modo per ricordarvi quanto può farvi sentire bene il sesso. Ed elimina stress.

Fate il vostro porno

Quando vi ricapiterà di avere così tanto tempo da dedicare alla creazione del vostro video personale?

Ordinate sex toys

Le vendite di giocattoli sessuali sono aumentate durante la pandemia. Ma non solo tra i single.

I giocattoli sessuali sono un modo economico e senza sforzo per aggiungere novità a una vita sessuale stanca. Andate online insieme e sfogliate le categorie per trovare alcuni giocattoli che non avete mai provato prima.

Provate a eccitarvi “a distanza”

Provate a videochiamarvi da una stanza all’altra e masturbatevi a distanza. Aggiungerà pepe alla vostra storia. È anche un modo geniale di mostrare esattamente quale tecnica funziona meglio per portarvi all'orgasmo.

Fate un seminario sul sesso

Ci sono molti corsi online e podcast sul sesso. Se preferite leggere piuttosto che ascoltare, ordinate online alcuni romanzi erotici o manuali sessuali istruttivi.

Non solo battezzate ogni stanza della casa, ma ogni mobile

La panca della cucina. Il tavolo della sala da pranzo. La lavatrice. Le scale. Fatelo contro un muro, nel giardino, davanti a uno specchio, sotto la doccia.

Provate una cosa nuova al giorno o alla settimana

Scegliete una posizione al giorno e provatela. Provate un gioco di ruolo. Giocate a strip poker. Bendatevi gli occhi. Giocate con i sensi.

Fate sesso in diversi momenti della giornata

Potreste scoprire che le pulsioni sessuali apparentemente incompatibili dipendono semplicemente dal momento della giornata in cui l'altro è più propenso a farlo. Quando altro potete fare sesso regolarmente nel pomeriggio?

Se i bambini sono a casa, programmate il “tempo degli adulti” quando sono andati a letto

Ora è il momento di insegnare loro che mamma e papà hanno bisogno di tempo per loro. Se non pensate di riuscire a cavartela con il sesso completo, fate dei preliminari. Fate un gioco per ingannare i bambini in modo da poter rendere il momento più piccante.

Fate uno sforzo con il vostro aspetto

Anche se si è in casa e non si può andare da un barbiere e da un parrucchiere, non è il momento di lasciarsi andare. Curatevi e, al posto di stare sul divano, fate esercizio fisico insieme.

Scegliete anche una versione light del sesso

Il sesso non deve seguire la solita formula dei preliminari, rapporti sessuali e orgasmo. Se non siete dell'umore giusto, potrestie essere pronti a stimolare la mano o la bocca del vostro partner.

Restate sensuale anche se non vi interessa esserlo

Se siete troppo stanchi o stressati per fare sesso, fatevi un massaggio a vicenda. Fate un bagno insieme. Dormite nudi.

Fate un elenco di cose per quando il lockdown sarà terminato

Fate un elenco delle cinque cose che vi piacciono sul sesso con il vostro partner e cinque cose che vorreste cambiare.

Se la pressione di fare sesso lo rende ancora meno allettante, parlatene.

Essere onesti. Se siete troppo preoccupati o stressati per sentirvi eccitati, fatelo sapere al vostro partner. Dite loro che vorreste fare una pausa dal sesso temporaneamente. Affrontate i problemi a testa alta.

Se la vostra vita sessuale è completamente morta a causa del lockdown, è probabile che non fosse in gran forma anche prima,

In questo caso, utilizzate il momento per parlarne. Fate una chiacchierata per eliminare la tensione, fissate un appuntamento con un consulente per quando il lockdown sarà terminato.

