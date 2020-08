- CLAUDIO SABELLI FIORETTI NON LA TOCCA PIANO: “CI PERMETTIAMO DI CONSIGLIARE ALLA BIMBA CHANEL LA PROSSIMA VOLTA, ANCHE CONTRO L'OPINIONE DEL PAPÀ, DI INDOSSARE LUNGHI MUTANDONI DI LANA CHE NON ESPONGANO IL SUO CULETTO ALL'ARIA APERTA E NON PERCHÉ I PORCELLONI ITALIANI POTREBBERO ESSERE PORTATI A SESSUALIZZARE, MA PERCHÉ I CULETTI SCOPERTI SONO INUTILI E PERICOLOSI PER LA SALUTE. E POCO RAFFINATO (HA MAI PERDONATO IL PAPÀ PER AVERLA CHIAMATA CHANEL? FORSE ANDARE IN GIRO A CULETTO SCOPERTO È LA SUA VENDETTA?)''

Claudio Sabelli Fioretti

Claudio Sabelli Fioretti per il “Fatto quotidiano”

Francesco Totti, quello che sputò su un avversario durante una partita, si è adontato perché la direttrice del settimanale Gente ha mostrato il culetto della bambina tredicenne Chanel sulla copertina del suo settimanale. Come dargli torto? Però non si può negare che il culetto dei bimbi non è un "Lato B", come lo ha definito Francesco Totti, quello che sputò sull'avversario, ma un culetto, semplicemente un culetto, anzi, un culetto santo.

chanel totti gente

Tra l'altro consentire alla bimbetta di esporlo all'aria, come ha fatto il papà, potrebbe essere dannoso, lo sconsiglio a tutti i papà del mondo perché potrebbe causare un raffreddore. Altro che "sessualizzazione" (sessualizzazione?) come ha detto Francesco Totti, quello che sputò sull'avversario.

Per questo ci permettiamo di consigliare alla bimba Chanel la prossima volta, anche contro l'opinione del papà, di indossare lunghi mutandoni di lana che non espongano il suo culetto all'aria aperta e non perché i porcelloni italiani potrebbero essere portati a sessualizzare, ma perché i culetti scoperti sono inutili e pericolosi per la salute. E poco raffinato.

monica mosca direttore gente

Ps: invito comunque la direttrice di Gente, Monica Mosca, a smetterla di sessualizzare. È ancora meno raffinato che mostrare il culetto della figlia tredicenne. E meno raffinato che sputare sugli avversari.

Pps: Qualcuno sa se la bimba Chanel, la figlia di Francesco Totti, quello che sputò sull'avversario, ha mai perdonato il papà per averla chiamata Chanel? Forse andare in giro a culetto scoperto è la sua vendetta?

