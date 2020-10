UN SET POCO PLACIDO – RISSA DURANTE LE RIPRESE DE “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” TRA RICCARDO SCAMARCIO E BRENNO PLACIDO: IL PRIMO AVREBBE PRESO IN GIRO IL FIGLIO DEL REGISTA DAVANTI ALLE MAESTRANZE PERCHÉ SECONDO LUI NON CAPIVA IL SENSO DI UN DIALOGO. A QUEL PUNTO BRENNO GLI HA RISPOSTO E L’ATTORE HA SBROCCATO: “SE NON LA PIANTI TI PRENDO A SCHIAFFI…”

michele placido l ombra di caravaggio

Li hanno dovuti separare perché ormai stavano per prendersi a botte. Scena choc sul set romano de “L'ombra di Caravaggio”, di cui è regista e attore non protagonista Michele Placido. Lo scontro è stato fra l'attore protagonista che interpreta il pittore, Riccardo Scamarcio, e il figlio del regista, Brenno Placido che interpreta Ranuccio Tommassoni il giovane ternano ucciso da Caravaggio che per questo fu condannato alla decapitazione.

brenno e michele placido

Ha iniziato lo scontro Scamarcio, sbeffeggiando Brenno davanti a tutte le maestranze prendendolo in giro perché non riusciva secondo lui a capire il senso di un dialogo. E allora il bel Riccardo con voce impostata si è messo a fare il professore al giovane Placido su come si doveva recitare. Brenno si è girato verso l'aiuto regista: “Va bene, basta. Giriamola come vuole Riccardo...”. Scamarcio l'ha preso come un gesto di sfida: “Non ti azzardare a ripetere una cosa così. È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla. Se non la pianti ti prendo a schiaffi...”.

Placido jr a quel punto è scattato verso Scamarcio furioso, si sono affrontati testa contro testa e stavano per passare alle mani, ma li hanno separati in tempo. Papà Michele non ha visto nulla, perché capita la tensione fra i due si era dato per tempo in modo che la risolvessero fra loro.

l ombra di caravaggio di michele placido

Placido senjor si eclissa appena può da un set che certo è turbolento come lo fu la vita di Michelangelo Merisi, ma non immaginava così incandescente. Ogni giorno ha la sua pena da quando il set si è trasferito da Napoli a Roma. Prima dello scontro Scamarcio-Placido jr ce ne era già stato un altro.

riccardo scamarcio l ombra di caravaggio

Qualche giorno prima l'aiuto regista si era permesso di riprendere una attrice con una parte secondaria. Ma la signora, Federica Luna Vincenti, non ha gradito affatto e iniziato a inveire con grande nervosismo. D'altra parte la Vincenti - 37 anni, attrice, cantante e produttrice, è una prima dama: è la moglie di Michele Placido, classe 1946. Che ha il suo bel da fare con una famiglia che si infiamma così facilmente. Non mancano per altro altri protagonisti difficili da trattare sul set di Caravaggio, visto che fra gli altri vi recitano pure Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Alessandro Haber e Moni Ovadia.

federica luna vincenti placido brenno placido 1 michele placido e federica vincenti brenno placido