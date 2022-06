SEVERODONETSK MA GIUSTO – SECONDO IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO, LE FORZE DI KIEV SI STANNO RITIRANDO DALLA CITTÀ DELL’EST DEL PAESE DOVE SI COMBATTE ORMAI DA SETTIMANE – IL GOVERNO UCRAINO SOSTIENE CHE I SUOI SERVIZI SEGRETI SONO IN CONTATTO CON I COMBATTENTI DEL BATTAGLIONE AZOV, PRIGIONIERI IN RUSSIA: “SAPPIAMO CHE ALLA FINE TORNERANNO” – VIDEO: BOMBARDATA UNA CHIESA DEL 1526 A SVYATOGORSK, NEL DONETSK…

La chiesa di Tutti i Santi della Lavra di Svyatogorsk, nel Donetsk, bombardata dai russi

1 - UCRAINA: BOMBARDATA UNA CHIESA DEL 1526 NEL DONETSK

La storica chiesa di Tutti i Santi della Lavra di Svyatogorsk, nel Donetsk, costruita nel 1526, è stata colpita dai bombardamenti russi e ha preso fuoco. Lo rendono noto i media ucraini postando le immagini sui social. Non ci sarebbero vittime. La chiesa appartiene al Patriarcato di Mosca.

Severodonetsk bombe su acido nitrico 3

2 - UCRAINA, MOSCA: 'LE FORZE UCRAINE SI STANNO RITIRANDO DA SEVERODONETSK'. KIEV: 'IN CONTATTO CON I COMBATTENTI AZOV, TORNERANNO'

Le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk. Lo afferma il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. Le truppe ucraine hanno perso in alcune unità fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, e si stanno ritirando verso Lysychansk.

LA RESA DEL BATTAGLIONE AZOV

Lo ha affermato il generale dell'esercito russo Mikhail Mizintsev, citato da Ria Novosti. "Le unità delle forze armate dell'Ucraina, dopo aver subito perdite critiche (in un certo numero di unità fino al 90%) durante le battaglie per Severodonetsk, si stanno ritirando in direzione di Lysychansk", ha affermato.

Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l'aiuto di nuove forniture di armi dall'Occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia. Lo riporta in Guardian. "Le nostre forze armate sono pronte a usare le nuove armi, e poi penso che potremo iniziare un nuovo ciclo di colloqui da una posizione rafforzata", ha affermato Arakhamia parlando alla televisione nazionale. Intanto il Ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrsky fa sapere, riferendosi ai combattenti del battaglione Azov: "Sappiamo tutti che alla fine arriveranno a Kiev e stiamo facendo di tutto perché ciò accada".

SEVERODONETSK GUERRA RUSSIA UCRAINA

I combattenti del battaglione Azov sono stati fatti prigionieri dall'esercito russo dopo quasi tre mesi di resistenza dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo riporta la Bbc. Il Ministero degli Interni ha reso noto che i servizi segreti ucraini sono in contatto con i militari del reggimento Azov detenuti: "È attraverso di loro che apprendiamo di più sulle condizioni di vita e sulle possibilità di rilascio" dei militari, ha dichiarato Monastyrsky.

SEVERODONETSK GUERRA RUSSIA UCRAINA

Quattro combattenti volontari stranieri della Legione per la Difesa dell'Ucraina hanno perso la vita in combattimento. Lo ha annunciato la stessa brigata in una dichiarazione citata dal Guardian, secondo cui si tratta di un tedesco, un olandese, un australiano e un francese. Non sono stati forniti dettagli sulla loro identità, né sulle esatte circostanze della morte. Ieri il ministero degli Esteri di Parigi ha annunciato l'uccisione di un francese che combatteva per gli ucraini.

Le Forze Armate dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35ma armata della Federazione russa a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Lo dice il capo dell'Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, secondo quanto riporta Ukrinform. "Quasi l'intera 35ma Armata è stata distrutta a Izyum", ha dichiarato.