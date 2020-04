SFATATO IL MITO CHE DORMIRE CON CANI E GATTI FACCIA MALE: UNA RICERCA AMERICANA CONFERMA CHE MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO, SOPRATTUTTO NELLE DONNE - UN ANIMALE, A DIFFERENZA DEL PARTNER, NON DISTURBA IL SONNO, MA FA SENTIRE AL SICURO – NON SOLO: AIUTA PURE A…

LE DONNE PREFERISCONO DORMIRE CON I CANI

Sfatato il falso mito che dormire con i propri animali faccia male, anzi è vero il contrario, confermato da studi scientifici. Quante volte abbiamo sentito dire che i nostri cani o gatti non dovrebbero riposare nella nostra stanza da letto e men che meno dormire accanto a noi perché non opportuno, poco igienico, e perfino sconsigliato perché disturberebbero il nostro sonno naturale.

Invece dormire con loro non è solo bello, ma fa bene e migliora la qualità del sonno, soprattutto per il genere femminile. La conferma arriva da uno studio dei ricercatori dell' università Canisius College di Buffalo di New York (che nonostante il nome non ha niente a che vedere con i cani), pubblicato sulla rivista scientifica Anthrozoös, che dimostra, senza alcun dubbio, che le donne che dormono nel letto insieme al proprio cane hanno un migliore sonno notturno e riposano meglio di quelle che dormono con i loro partner, di norma mariti o compagni.

relax La ricerca ha infatti evidenziato che dormire con Fido «garantisca un maggiore relax alle donne, una qualità del sonno superiore e l' abbandono di pensieri negativi, provvedendo così a una fase d' addormentamento più rapida. Confrontati con i partner umani, i cani che dormono sul letto delle proprietarie vengono percepiti come elementi di minor disturbo, inoltre sono associati a sentimenti più forti di comfort e sicurezza».

I motivi principali che contribuiscono a migliorare la qualità del riposo notturno nel gentil sesso sono sostanzialmente due: il primo è che le intervistate hanno dichiarato di essere svegliate meno o mai dal proprio cane rispetto invece ai loro partner umani che creano disturbo con movimenti, con il russare, o risvegli notturni. Il secondo è che le donne si sentono più sicure con Fido accanto, sapendo di essere avvisate e protette in caso di intrusi o pericoli.

Fatto confermato dalla professoressa Christy L. Hoffman, autrice dello studio: «Le ricerche hanno scoperto che le donne si sentono più sicure la notte se hanno un cane accanto a loro, e a sentirsi più a loro agio sapendo che il loro animale le avvertirebbe nel caso in cui ci siano degli estranei o qualche altro tipo di emergenza, facendole percepire un livello di comfort e di sicurezza decisamente superiore al normale, stimolando inoltre a relax profondo e abbandono a pensieri negativi con sonno più rapido».

ninna nanna Ma non è finita qui. C' è un altro studio altrettanto interessante (pubblicato sulla rivista scientifica Mayo Clinic Proceedings)che ha scoperto che anche solo la presenza del proprio cane o gatto nella stanza da letto concilia il sonno sia a uomini che a donne, e a dormire meglio.

A svelarlo gli specialisti di medicina del sonno del Center for Sleep Medicine della Mayo Clinic in Arizona, che affermano: «Abbiamo scoperto che molte persone in realtà trovano conforto e un senso di sicurezza nel dormire con i loro animali domestici in camera da letto. Oggi molti proprietari di cani e gatti sono lontani dai loro animali domestici per gran parte della giornata, quindi vogliono massimizzare il loro tempo con loro quando sono a casa.

Farlo in camera da letto di notte è un modo semplice per realizzarlo. E ora i proprietari di animali domestici possono trovare conforto sapendo che non avrà alcun impatto negativo sul loro sonno, anzi lo migliora».

Chiunque abbia un cane o un gatto sa bene quanto sia bello accoccolarsi con loro, quindi da oggi niente più scuse, dormire con loro fa bene!

