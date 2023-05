26 mag 2023 13:21

SFRUTTATI, INFANGATIE E MAZZIATI: IL DESTINO DEI RIDER – PARLA MARCO SANTACATTERINA, LICENZIATO DALLA PIZZERIA IN PROVINCIA DI VICENZA PER LA QUALE FACEVA LE CONSEGNE PERCHE' È ANDATO IN EMILIA ROMAGNA PER DARE UNA MANO DOPO L’ALLUVIONE E HA SALTATO IL WEEEKEND DI LAVORO – “IL MIO CAPO MI HA SCRITTO ‘SEI UN COGLIONE, UN BUFFONE, MI FAI RIDERE’. PRENDEVO 30 EURO A SERATA” – “A CESENA, TRA IL FANGO, SORRIDEVANO ANCHE SE AVEVANO PERSO TUTTO. E CERCAVANO, LORO, DI TIRARE SU IL MORALE A ME…”