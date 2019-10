A UNA SGASATA DALLA MORTE – UN RAGAZZO INGLESE IN SELLA A UNA MOTO HA RISCHIATO DI MORIRE QUANDO HA DECISO DI ATTRAVERSARE UN PASSAGGIO A LIVELLO NONOSTANTE LE BARRIERE FOSSERO CHIUSE – PROPRIO MENTRE TENTAVA L’IMPRESA UN TRENO È PASSATO E LUI HA RISCHIATO DI ESSERE TRAVOLTO: SOLO GRAZIE ALLA PRONTEZZA DELL’AMICA È RIUSCITO A…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

motociclista rischia di essere travolto da un treno 4

Questo ragazzo in sella ad una motocicletta vuole attraversare il passaggio a livello nonostante le barriere siano chiuse. Proprio in quel momento sopraggiunge un treno a tutta velocità che, solo per un soffio, non investe il giovane. Le immagini sono state girate dalla videosorveglianza nei pressi di Gravesend, nella contea del Kent, in Inghilterra.

motociclista rischia di essere travolto da un treno 5 motociclista rischia di essere travolto da un treno 1 motociclista rischia di essere travolto da un treno 2 motociclista rischia di essere travolto da un treno 3 motociclista rischia di essere travolto da un treno 6