20 nov 2022 14:58

UNO SGUARDO OLTRE IL SUONO – UN RIVOLUZIONARIO OCCHIALE DA SOLE PROMETTE DI CAMBIARE LA VITA DI CHI È AFFETTO DA SORDITÀ: GLI XRAI GLASS, UTILIZZANO LA REALTÀ AUMENTATA PER TRASFORMARE L'AUDIO IN DIDASCALIE CHE VENGONO ISTANTANEAMENTE PROIETTATE DAVANTI AGLI OCCHI DI CHI LI INDOSSA – GRAZIE AL RICONOSCIMENTO VOCALE A BREVE SARANNO ANCHE IN GRADO DI IDENTIFICARE CHI PARLA E TRADURRE LINGUE. IL COSTO DELL’OCCHIALE È DI…