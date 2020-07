UBER PAPPA TUTTO – IL RIDE SHARING TRACOLLA CON LA PANDEMIA, MA NON LE CONSEGNE A DOMICILIO: E INFATTI IL COLOSSO AMERICANO HA TROVATO L’ACCORDO PER COMPRARE LA PIATTAFORMA DI FOOD DELIVERY ‘POSTMATES’ PER 2,65 MILIARDI DI DOLLARI IN AZIONI – CON QUESTA OPERAZIONE UBER DIVENTERÀ IL SECONDO PLAYER AMERICANO, IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ CONCENTRATO (E DIVISO IN TRE…)