SI AFFILANO LE ARMI: TOP GUN RUSSI PRONTI ALL'ATTACCO IN UCRAINA - 15 CACCIA SUPERSONICI SONO STATI POSIZIONATI A 160 KM DAL CONFINE IN ATTESA DI ORDINI DAL CREMLINO - PUTIN PROSEGUE LE ESERCITAZIONI MILITARI NEL MAR NERO, 80 MILA SOLDATI RUSSI SONO AMMASSATI INTORNO AL CONFINE ORIENTALE DELL'UCRAINA E ALTRI 30 MILA ARRIVERANNO ENTRO LA FINE DEL MESE - IL DIRETTORE DELLA CIA, BURNS: "ACCUMULARE QUESTE FORZE SUL CAMPO POTREBBE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

La foto satellitare dei 15 caccia russi

Allineati su una pista, a soli 100 miglia dall'Ucraina, 15 cacciabombardieri supersonici russi attendono ordini dal Cremlino. Questa e altre immagini satellitari hanno rivelato il potere militare che Vladimir Putin ha accumulato nella regione di confine. Le immagini, diffuse per la prima volta, mostrano gli aerei che gli esperti temono possa guidare un'eventuale invasione russa dell'Ucraina.

I 15 cacciabombardieri Su-34 sono sulla pista della base aerea di Morozovsk, a 100 miglia dal confine (160 km circa). In grado di raggiungere una velocità massima di 1.367 mph, sono armati con una serie di missili a guida laser e un cannone automatico da 30 mm in grado di sparare 1.800 colpi al minuto.

Cacciabombardiere russo

Le immagini rivelano un aumento dei livelli dell'attività militare russa anche in altre basi all'interno della Crimea e vicino al confine ucraino: dispiegamenti di truppe, elicotteri d'attacco, generatori di fumo, droni da ricognizione, attrezzature di disturbo e un ospedale militare. Si stima che almeno 80.000 soldati russi siano ammassati intorno all'Ucraina orientale e alla Crimea. Ulteriori 30.000 uomini saranno inviati, secondo i rapporti visionati dal Daily Mail, entro la fine del mese.

Le immagini satellitari sono emerse ieri mentre la Russia faceva ulteriori preparativi per una possibile invasione. Il Cremlino ha annunciato di aver chiuso lo spazio aereo su parti della Crimea e del Mar Nero. Intanto sono continuate le esercitazioni in mare che hanno coinvolto più di 20 navi militari e aerei.

Vladimir Putin

Nelle foto scattate a fine marzo dalla società spaziale e tecnologica Maxar non c'era traccia degli aerei, a dimostrazione che i Su-34 sono arrivati dopo. Gli stessi satelliti hanno rilevato un aumento dei livelli di attività russa in 15 località lungo il confine ucraino, più di quanto si pensasse in precedenza. Gli esperti hanno detto ieri sera che il dispiegamento di aerei d'attacco in un raggio così vicino all'Ucraina è un chiaro messaggio.

L'ex generale dell'aeronautica americana Philip Breedlove ha dichiarato al Wall Street Journal: «Hanno dispiegato in modo appropriato le forze aeree necessarie per stabilire la superiorità sul campo di battaglia e supportare direttamente le truppe di terra».

Il direttore della CIA William Burns ha detto al Congresso: «Va preso molto sul serio. Accumulare tutte queste forze potrebbe fornire la base per un'incursione militare limitata».

Caccia russi a Saki

La scorsa settimana il presidente Putin ha bloccato lo stretto di Kerch, strategicamente importante, impedendo l'accesso via mare alla costa sud-orientale dell'Ucraina e della Crimea orientale.

Alle navi militari straniere e ucraine è ora vietato navigare dal Mar Nero al Mar d'Azov per i prossimi sei mesi. La guerra tra i due vicini è la più sanguinosa in Europa dal conflitto balcanico degli anni '90. Almeno 14.000 persone sono state uccise dall'invasione russa del 2014 e più di 1,5 milioni sono state costrette a lasciare le loro case.

Elicotteri militari russi in Crimea

Una nota ucraina trapelata ieri sosteneva che Putin sta conducendo esercitazioni militari in più di un quarto del Mar Nero, una percentuale che è aumentata gradualmente nelle ultime settimane mentre la Russia cerca di affermare il controllo de facto sulle acque.

La proposta della Russia è che l'Ucraina federale e che le regioni separatiste ottengano l'autonomia. Ma questo è inaccettabile per il governo ucraino, per il Regno Unito e per gli Stati Uniti, anche se la settimana scorsa il presidente Joe Biden ha deciso di rinunciare all'invio di due cacciatorpediniere nell'area del mar Nero. Intanto i jet britannici sono già schierati nella regione, mentre seicento truppe dovrebbero addestrarsi con i soldati ucraini quest'estate.

Mappa della zona La base aerea di Kirovskoye, in Crimea