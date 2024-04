SI ALLARGA IL "ROLEX GATE" CHE HA TRAVOLTO LA PRESIDENTE PERUVIANA DINA BOLUARTE - TRE MINISTRI SI SONO DIMESSI IN SEGUITO ALLE INDAGINI SU BOLUARTE PER ARRICCHIMENTI ILLECITI, LEGATI AD ALCUNI OROLOGI DI LUSSO DI CUI SAREBBE IN POSSESSO - ALLA VIGILIA DI PASQUA, LA POLIZIA HA EFFETTUATO PERQUISIZIONI NELL'ABITAZIONE PRIVATA DEL CAPO DELLO STATO E NEL PALAZZO DEL GOVERNO: IL SOSPETTO E' CHE…

(ANSA-AFP) - I ministri peruviani dell'Interno, dell'Istruzione e delle Donne hanno annunciato ieri le loro dimissioni, mentre prosegue l'indagine contro la presidente Dina Boluarte per presunti arricchimenti illeciti legati agli orologi Rolex di cui sarebbe in possesso. Il primo a dimettersi, per "problemi familiari", è stato il ministro dell'Interno Victor Torres. Poche ore dopo anche le ministre dell'Istruzione, Miriam Ponce, e delle Donne, Nancy Tolentino, hanno annunciato le loro dimissioni su X.

Il Rolex gate è scoppiato il 15 marzo, quando un sito di notizie locale ha pubblicato una serie di foto che mostravano la Boluarte con diversi orologi di lusso mentre era al governo nel 2021 e nel 2022. Alla vigilia di Pasqua la polizia ha effettuato lunghe perquisizioni nell'abitazione privata del capo dello Stato e nel Palazzo del governo alla ricerca dei Rolex. Il sospetto à che gli orologi di lusso, di cui la leader ha fatto sfoggio in vari appuntamenti ufficiali, non siano dichiarati.

