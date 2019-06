SI AVVERA IL SOGNO DEGLI ANIMALISTI - IL CIRCUS RONCALLI, IN GERMANIA, HA DECISO DI SOSTITUIRE TUTTI GLI ANIMALI CON DEGLI OLOGRAMMI, OFFRENDO AGLI SPETTATORI UN EVENTO COMPLETAMENTE CRUELTY-FREE – LE ANIMAZIONI REALIZZATE AL COMPUTER E PROIETTATE DA 11 OBIETTIVI OFFRONO UNO SPETTACOLO TRIDIMENSIONALE VERAMENTE REALISTICO… (VIDEO)

Noemi Penna per "www.lastampa.it"

Gli animali ci sono. E fanno anche delle incredibili acrobazie. Ma sono dei meravigliosi ologrammi. Il Circus Roncalli, in Germania, ha deciso di sostituire tutti gli animali con delle proiezioni iperealistiche, offrendo agli spettatori un evento incredibile ma completamente cruelty-free, senza maltrattamenti sugli animali.

Per quanto possano essere trattati bene, la vita da circo è difficile per gli animali che vengono costretti a vivere lontani dal loro habitat, in gabbia, trascorrendo ore e ore a esercitarsi, ricevendo anche punizioni corporali. Una vita fuori natura, fatta spesso di abusi e soprusi, come il taglio degli artigli. Ora questo circo tedesco ha deciso di rinunciare agli animali, senza rinunciare agli animali.

In pista si potranno vedere all'azione elefanti, cavalli selvatici, tigri, scimmie e perfino pesci e squali: animazioni realizzate al computer e proiettate da 11 obiettivi e laser posizionati strategicamente per offrire uno spettacolo tridimensionale e più realistico possibile.

Gli ologrammi sono l'attrazione principale dello show, ma non mancano acrobati, giocolieri e clown. E fortunatamente il circo tedesco non è destinato a rimanere un caso isolato: in Francia è nato l'Ecocirque dell'ex domatore André-Joseph Bouglione mentre a New York c'è l’Ocean Odyssey, il primo acquario senza pesci.

ologrammi di animali al circo 1