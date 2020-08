5 ago 2020 20:11

O SI CAMBIA O TUTTI GIÙ PER TERRA – L’ENAC RANDELLA RYANAIR CHE RISCHIA DI NON VOLARE PIÙ IN ITALIA SE CONTINUA A VIOLARE LE DISPOSIZIONI ANTI-COVID: LE DIREZIONI AEROPORTUALI HANNO RISCONTRATO CHE NON SOLO NON VIENE OSSERVATO L'OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO TRA I PASSEGGERI, MA ANCHE LE CONDIZIONI CHE NE CONSENTONO LA DEROGA – SE LA COMPAGNIA CONTINUERÀ, PRIMA GLI SARÀ CONSENTITO IL RIEMPIMENTO DELL'AEREO FINO AL 50% E POI…