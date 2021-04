29 apr 2021 11:05

SI CHIAMA STUPRO E SI TRADUCE BANCOMAT - L'EX MODELLA KATHRYN MAYORGA, CHE HA ACCUSATO RONALDO DI VIOLENZA SESSUALE, VUOLE DANNI PER OLTRE 60 MILIONI DI EURO DAL CAMPIONE DELLA JUVENTUS - CHIEDE DI ESSERE RIPAGATA PER IL DOLORE CHE "HA GIA' AFFRONTATO" (20 MILIONI), PER QUELLO CHE "DOVRA' AFFRONTARE" (ALTRI 20 MILIONI), E PER PUNIRE RONALDO (DI NUOVO 20 MILIONI)