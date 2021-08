3 ago 2021 14:10

SI CHIAMAVA LAILA EL HARIM E AVEVA 41 ANNI LA DONNA MORTA QUESTA MATTINA IN UN INCIDENTE SUL LAVORO A CAMPOSANTO, IN PROVINCIA DI MODENA – LA VITTIMA, MADRE DI UNA BAMBINA DI QUATTRO ANNI, SAREBBE RIMASTA INCASTRATA IN UNA FUSTELLATRICE, UN MACCHINARIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE TAGLI E PIEGHE. L’AZIENDA IN CUI LAVORAVA, LA “BOMBONETTE”, SI OCCUPA DI PACKAGING E LAVORAZIONE DELLA CARTA…