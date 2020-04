22 apr 2020 12:09

SI CHIUDE UNA PORTA E SI APRE UN VILLONE - BILL E MELINDA GATES HANNO ACQUISTATO PER 43 MILIONI DI DOLLARI UNA CASA SULL'OCEANO VICINO A SAN DIEGO, IN CALIFORNIA: ERA DI MADELEINE PICKENS, EX MOGLIE DEL MILIARDARIO TEXANO T. BOONE PICKENS, SI ESTENDE SU 538 METRI QUADRATI E HA SEI CAMERE DA LETTO, UNA VASCA IDROMASSAGGIO PER 10 PERSONE, UNA LUNGA TERRAZZA CON VISTA SULL'OCEANO, PAVIMENTI IN PIETRA CALCAREA E…