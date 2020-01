19 gen 2020 14:30

SI FA PRESTO A DIRE DISOCCUPATI – HARRY E MEGHAN NON FANNO IN TEMPO A SCARICARE LA CORONA CHE GIÀ ARRIVANO LE PRIME PROPOSTE DI LAVORO – NETFLIX, COME GIÀ AVEVA FATTO CON GLI OBAMA, HA MESSO GLI OCCHI ADDOSSO AI DUCHI, SPERANDO DI COINVOLGERLI IN QUALCHE PROGETTO – TED SARANDOS, A CAPO DEI CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA DI STREAMING, SI FREGA GIA' LE MANI: “CHI NON SAREBBE INTERESSATO? SI', CERTO…”