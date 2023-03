SI FA PRESTO A DIRE MAGNATE! L’UE HA APPROVATO LA VENDITA E IL CONSUMO DI FARINE E PRODOTTI DI INSETTI, MA NON SI È POSTA IL PROBLEMA DEI RISCHI DI REAZIONI ALLERGICHE - LE PROTEINE TROPOMIOSINA E ARGININA-CHINASI SONO STATE IDENTIFICATE COME I PRINCIPALI ALLERGENICI ALL'INTERNO DEGLI INSETTI, CHE POSSONO INNESCARE UNA RISPOSTA ALLERGICA IN INDIVIDUI SENSIBILI O IN CHI HA GIÀ PROBLEMI CON CROSTACEI E ACARI DELLA POLVERE. MA C’È ANCHE IL RISCHIO PER…

Estratto dell'articolo di Giorgio Calabrese per www.lastampa.it

[…] l'Ue ha autorizzato la vendita e il consumo anche in Italia di farine e prodotti derivati da larve, grilli e insetti e noi come Paese membro non possiamo sottrarci. […] la preoccupazione non deriva dal fatto che sia un cibo a noi sconosciuto e mai desiderato, ma dalla tutela della salute di tutti coloro che sono sensibili ai rischi di reazioni allergiche. Questo aspetto pericoloso per la salute, non è stato ancora testato per via dell'autorizzazione recente al consumo, ma lo scopriremo in seguito.

Tale pericolo è stato da poco evidenziato anche dall'Autorità Alimentare Europea (EFSA) che ha ormai sede a Parma e di cui lo scrivente è stato uno dei tredici padri fondatori nel 2002 a Bruxelles. Le proteine tropomiosina e arginina-chinasi sono state identificate come le principali proteine allergeniche all'interno degli insetti, che possono innescare una risposta allergica, specie in individui sensibili.

[…] Inoltre, è stato osservato che le tecniche di trattamento termico e di digestione non eliminano l'allergenicità delle proteine degli insetti. […] Queste farine possono essere addizionate di altri ingredienti, come ad esempio la soia o il grano, con conseguente aumento di rischio di reazioni allergiche.

L'Efsa nel suo parere scientifico ha rilevato che il consumo di questi insetti può causare reazioni nelle persone già allergiche ai crostacei e agli acari della polvere.

Bisogna poi considerare la contaminazione microbica, perché gli insetti sono generalmente considerati portatori di agenti patogeni e, pertanto, il rischio di contaminazione da agenti patogeni alimentari (ad es. con Salmonella spp. o Escherichia coli produttore della tossina Shiga) dovrebbe essere preso in considerazione soprattutto allo stato grezzo dell'insetto commestibile.

